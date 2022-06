“Sentí que me iba a morir”: el testimonio de los pasajeros del avión incendiado en el aeropuerto de Miami

126 pasajeros viajaban a Miami en un vuelo de Red Air, desde República Dominicana, cuando ocurrió su peor pesadilla, la aeronave llegó al aeropuerto de su destino, pero cuando el reloj marcaba las 5.30 pm, el tren de aterrizaje colapsó y causó un incendio. Aunque después se dijo que no hubo ninguna víctima mortal y solo tres tripulantes tuvieron que ser trasladados a un hospital con heridas leves. Quienes estaban adentro de ese avión nunca podrán olvidar el vuelo 203, porque, como repitieron varios de ellos, están “vivos de milagro”.

Telemundo 51 entrevistó a las personas que se encontraban en el avión y que vivieron momentos de verdadero terror durante ese aterrizaje. Su tranquilidad fue interrumpida cuando vieron que el vehículo estaba envuelto en llamas y con humo negro. Coincidieron en que esta fue una experiencia que será recordada para toda su vida. El caos y la desesperación luego se disiparon con la pronta intervención de los bomberos, que extinguieron el fuego y los tripulantes pudieron reunirse con sus familiares.

Un avión se incendió al aterrizar en el aeropuerto de Miami

Algunos lloraban, daban gracias a dios por estar vivos y abrazaban a sus seres queridos porque en algún momento pensaron que no los iban a volver a ver. De acuerdo con el medio citado, repetían la misma frase: “Estamos vivos de milagro”.

Paolo Delgado es un pasajero venezolano que dio su testimonio y contó cómo fue que logró salir del avión en plena contingencia. “Tardé como veinte minutos en salir del avión, nos bajaron a salvo por los toboganes”, reconstruyó.

Un avión de Red Air se incendió después de que el tren de aterrizaje delantero colapsó durante el aterrizaje tras llegar desde Santo Domingo, República Dominicana, el martes 21 de junio de 2022, en el Aeropuerto Internacional de Miami.(Pedro Portal/Miami Herald via AP)

Otra pasajera relató cuando se dio cuenta de que las llamas envolvían el avión mientras estaban en Aeropuerto Internacional de Miami. “Vimos el fuego, la gente se volvió loca y empezamos a salir por la ventana”, expresó. Por su parte, Graciela Silva comentó: “Cada quien trataba de resolver su vida”.

Fue un pasajero el que abrió la puerta de emergencia del avión

En esos instantes de desesperación, algunos tuvieron que tomar decisiones de último minuto. Un hombre que viajaba a Miami a visitar a sus papás desde Venezuela hizo la parada en República Dominicana, pero jamás imaginó que sería quien abriera la puerta de emergencia.

Los bomberos sofocaron el incendio del avión en el Aeropuerto Internacional de Miami @MiamiDadeFire

“Cuando se enderezó, empezó a sonar durísimo y salía fuego. Me paro y empiezan a gritar: ‘abran, abran y yo abro la puerta’”, relató.

En su testimonio, aseguró que había gritos de desesperación y llanto y fue él quien logró que la gente pudiera comenzar a salir del avión que se incendiaba. Los pasajeros corrieron y dejaron todo atrás, hasta los zapatos, por eso tres personas se lesionaron, pero solo de forma leve. Una de las heridas, Violeta Torres, aseguró que estaba muy asustada. “Me caí, tuve que salir por el ala del avión. Me caí saliendo del avión”, contó.

Los que viajaban con sus hijos también tuvieron una situación de caos. “Agarré a mis hijos y traté de abrir la puerta de atrás, me lastimé el brazo porque me tiré”, expresó una mujer y otra dijo que, antes de lograr llegar a su papá, únicamente tuvo un pensamiento: “Sentí que me iba a morir”.