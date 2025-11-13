Mike Tyson quiere la revancha contra Jake Paul: ya sabe qué falló en su primer combate

Mike Tyson es sin dudas un referente en el boxeo y, recientemente, reveló algunas de las reflexiones que hizo tras su pelea con Jake Paul. Incluso, sugirió que quiere la revancha. Esto debido a que al momento en el que subió al ring, no estaba plenamente consciente, ya que era su regreso al ring después de casi 20 años de su retiro.

Mike Tyson pide la revancha contra Jake Paul

En una entrevista reciente, Tyson compartió que ya sabe en qué falló durante su primer encuentro contra Jake Paul, por lo que estaría interesado en volver a subir el ring para demostrarle quién manda en el ring al creador de contenido, de acuerdo con Hard Rock.

Mike Tyson pide revancha en contra de Jake Paul (Archivo-Sebastian Gollnow/dpa) Sebastian Gollnow - dpa

El famoso reveló que, pese a que antes de su enfrentamiento se encontraba en buena forma, también había atravesado problemas de salud, que aunque no quiso ponerlos como excusa, sí eran graves y afectaron su rendimiento.

También reconoció que mucho de su “espíritu de lucha” lo dejó en el gimnasio, ya que sus entrenamientos fueron demasiado intensos y admitió que necesita aprender a relajarse más. Asimismo, dijo que actualmente se siente “mejor que nunca” y más confiado para volver a enfrentar a Paul, después de su pelea con Floyd Mayweather.

Así fue la pelea de Mike Tyson vs. Jake Paul

El combate entre los dos pugilistas generó polémica el año pasado, ya que mientras algunos pensaban que nunca debió suceder, otros acusaban que el espectáculo no cumplió con las expectativas de los aficionados.

Mike Tyson perdió su pelea en contra de Jake Paul (Archivo-AP Photo/Julio Cortez) AP

Sin embargo, fue un evento muy popular que consiguió llenar el estadio y aumentar el número de suscriptores de Netflix, ya que en su punto más alto alcanzó los 65 millones de espectadores, de acuerdo con ESPN.

La pelea de Mike Tyson y Jake Paul rompió récords, su venta en taquilla superó los US$18 millones, se transmitió en miles de bares alrededor de todo Estados Unidos y también se convirtió en tendencia en las redes sociales con el hashtag #PaulTyson.

El resultado del combate fue la victoria del influencer y la inesperada derrota del campeón de pesos pesados, quien aseguró después de la pelea que le faltó “enfoque mental” para lograr vencer a su oponente.

Los detalles de la próxima pelea de Mike Tyson vs. Floyd Mayweather

En septiembre de 2025, se confirmó el evento en el que los dos pugilistas subirán al ring, se tratará de una pelea de exhibición que se llevará a cabo en la primavera de 2026, según DAZN.

Mike Tyson y Floyd Mayweather pelearán en 2026 (Archivo- Instagram @floydmayweather/@miketyson)

Aunque el combate aún no tiene fecha ni sede, se informó que será producido por CSI Sports y Fight Sports, quienes prometen ofrecer a los aficionados un espectáculo legendario.

Debido a la diferencia de edades entre ambos, Tyson con 58 años y Mayweather con 48 años, así como la disparidad en peso, ya que el boxeador neoyorquino perteneció a los campeones de pesos pesados, mientras que el originario de Michigan perteneció al peso welter, el combate se clasificará como una pelea de exhibición.

Esto quiere decir que las normas del enfrentamiento cambiarán en comparación con los combates tradicionales, ya que los guantes que utilicen serán más acolchados, y los asaltos más cortos, además de que no contará en los récord globales.

Los récords que Mike Tyson ha logrado en su trayectoria

El boxeador estadounidense nació en Brooklyn, Nueva York y fue apodado como “El hombre más malo del planeta”, además de que se convirtió en el pugilista más joven en ganar un título de peso pesado, según ESPN.

Algunas de sus victorias destacadas fueron contra figuras como Frank Bruno, Donovan Ruddock, Larry Holmes, Michael Spinks y Tony Tucker. Posee récords de 50-7, 44 KOs, y actualmente está enfocado en las peleas de exhibición.