Shakira y Karol G estrenaron “TQG” y sus fans estallaron en las redes: “Piqué y Anuel ahora”

El pasado lunes, Shakira y Karol G anunciaron un adelanto de su nuevo tema en conjunto. En ese momento, sus fans explotaron las redes y acudieron a la cita masiva en Times Square, Nueva York, donde se proyectó una parte de su videoclip oficial. Desde ese instante, los fans se sintieron ansiosos por conocer la letra de la canción. La espera terminó este viernes, cuando su colaboración “TQG” llegó a las plataformas digitales. Los seguidores de ambas las volvieron tendencia y mostraron su orgullo en algunos twits, donde los memes también fueron los protagonistas.

El video llegó al millón de reproducciones en pocas horas Twitter/@kathegarcessg

Por su trayectoria, Shakira y Karol G supieron posicionarse como dos de las cantantes latinas más escuchadas. Hace años que sus canciones son hits internacionales que suenan en el mundo entero. También sus vidas personales han estado bajo los reflectores por sus polémicas separaciones. Por eso, algunos de sus fans esperaban la canción con ansias porque tenían curiosidad de si la letra estaría dedicada a sus exparejas y así lo dejaron ver en redes sociales.

Los fans inundaron de memes las redes sociales Twitter/evasoriano90

Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué fueron una de las parejas más populares del medio, al igual que Karol G con el cantante Anuel AA. Ambas rupturas fueron muy mediáticas. La reciente separación de la barranquillera y sus últimos lanzamientos han llamado la atención de la prensa y de sus fans, quienes le demuestran su apoyo. Por otro lado, a pesar de que la Bichota terminó con su pareja hace tiempo, el tema sigue vigente.

Shakira y Karol G componiendo la letra de la canción contra sus ex pic.twitter.com/Zx9nhONCT8 — Yogulado (@Supertramp9713) February 24, 2023

Con todo este contexto, “TQG” hizo explotar las redes. La letra de la canción dejó en claro que las mujeres ya no se sienten de luto, sino que se llenaron de coraje para enterrar en el pasado a sus exparejas. A diferencia de la “BZRP Music Sessions #53″, en donde Shakira hizo claras referencias de lo que había vivido en su relación con Gerard Piqué, esta colaboración tiene mensajes más sutiles. En ningún momento se menciona al exfutbolista o a Anuel, quien supo estar de novio con la cantante de “Tusa”. Sin embargo, los fans no pudieron evitar vincularlos.

Piqué en su casa cada dos semanas cuando Shakira anuncia nuevo tema pic.twitter.com/1qy56uacNi — Diego✘ (@lamudiego) February 24, 2023

En los memes que fueron compartidos en redes sociales, Clara Chía y Yailin también aparecieron como protagonistas.

Las actuales parejas de Anuel y Gerard Piqué también se hicieron presentes en los memes Twitter/@altutorres

¿Qué significa “TQG”?

“TQG” son las iniciales de “Te Quedé Grande”. El ritmo musical de la canción es un reguetón suave, a diferencia de lo que produce normalmente Karol G. El video superó el millón de reproducciones tras publicarse en Youtube. Además, se posicionó en el lugar número 1 de tendencias musicales.

Como se adelantó en Times Square, ambas mujeres protagonizan el videoclip. Inicia con La Bichota, quien hace un salto al vacío desde una plataforma. Mientras cae, canta “dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito”. Sus fans expresaron también qué les pareció la letra.

Las colombianas tuvieron un éxito rotundo con su lanzamiento Twitter/@estefani2811

En la introducción de Shakira, luce un vestido azul metálico en un ambiente frío, con hielo por todas partes. La barranquillera comienza con este verso: “Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó, eso es lo que te tiene ofendido, que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido. Lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río”. El video tiene una duración de 3.37 minutos.

Los usuarios relacionaron de inmediato a Anuel y Gerard Piqué con la canción Twitter/@soycassj

