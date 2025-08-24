Shelton evita sustos ante el peruano Buse en inicio del US Open

Con la ilusión de los aficionados locales a sus espaldas, Ben Shelton inició este domingo su andadura en el Abierto de Estados Unidos con un sólido triunfo frente al peruano Ignacio Buse.

Shelton, número seis de la ATP, superó a Buse (135º) por 6-3, 6-2 y 6-4 en el duelo que abrió el programa en la pista central de Nueva York.

A sus 21 años, Buse se estrenó así en el cuadro principal de un torneo de Grand Slam con la mayor pista del mundo como escenario.

El tenista limeño, que proviene de la fase de clasificación, se ganó hasta cinco oportunidades de break frente a Shelton, uno de los cañoneros más temibles del circuito, pero no logró materializar ninguna.

Aún así Buse siguió dando la cara durante las dos horas y siete minutos de juego pese a su inexperiencia y a tener enfrente al nuevo favorito de la afición local.

Shelton, que este mes alzó su primer trofeo Masters 1000 en Canadá, luce como la principal esperanza del tenis estadounidense para coronar un campeón masculino por primera vez desde Andy Roddick en 2003.

El jugador de Atlanta, de 22 años, llega en su mejor momento, con 10 victorias en sus últimos 11 partidos, y ya sabe lo que es avanzar hasta las instancias finales del US Open, donde fue semifinalista en 2023.

“Empiezo a sentirme como en casa. Esta es la mejor cancha de tenis, mi lugar favorito para jugar, mi torneo favorito”, declaró Shelton, que no quiere alimentar por ahora las expectativas.

“Vamos un paso a la vez, tratando de mejorar cada día”, afirmó. “Tan pronto como empiezas a mirar hacia adelante, tropiezas con tus propios pies”.

Shelton estuvo también apoyado desde la grada por su novia, la estrella del fútbol Trinity Rodman, quien voló de noche a Nueva York tras jugar con el Washington Spirit en San Francisco (California).

Su siguiente rival salía del duelo entre los españoles Pablo Carreño y Pablo Llamas y, de seguir avanzando, en el horizonte tiene un posible choque con Carlos Alcaraz en los cuartos de final.