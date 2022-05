“Si me hubiese quedado, me habría matado a mí también”, declaró el abuelo del tirador de la masacre de Texas

Las decisiones o las coincidencias influyen muchas veces en el destino y prueba de eso es Ronaldo Reyes, abuelo de Salvador Ramos, el joven de 18 años que abrió fuego en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, quitándole la vida a 19 niños y dos maestras. El hombre declaró que no estaba en la casa cuando su nieto le disparó a su esposa, quien intentó detenerlo en la puerta para evitar la masacre. La vida luego de dos días del tiroteo es difícil para Rolando, quien comentó a la prensa, mientras abordaba su vehículo, que las víctimas eran los nietos de sus amigos.

“Lo siento mucho y tengo dolor por todo. Muchos de los niños son nietos de amigos míos. Lo siento, lo siento por todo. Yo me fui de la casa, quizás si yo me hubiera quedado, me hubiese matado a mí también. Aborrezco las armas”, declaró y mostró cómo esa coincidencia para él significó posiblemente la diferencia entre la vida y la muerte.

Reyes añadió que él tiene antecedentes penales y por eso no puede estar rodeado de armas o poseerlas. Siempre veía los tiroteos en televisión y se preguntaba: “¿Por qué la gente hace esto?”.

Ese día, el martes, estaba fuera de su casa cuando recibió la llamada de un vecino que le decía que le habían disparado a su esposa. Cuando regresó, se encontró una escena sangrienta, en medio de la agonía de la mujer que no pudo detener al joven de 18 años, quien para ese momento ya había escapado con el auto de su abuela.

Cruces de las víctimas del tiroteo en Texas (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP) CHANDAN KHANNA - AFP

Aquel 24 de mayo, Salvador le disparó en el rostro y luego se dirigió a la escuela primaria, donde se enfrentó con oficiales y entró a un salón de clases que se conectaba con otra aula. Abrió fuego en ambos, quitándole la vida a los niños y a sus maestras.

No sabía de las intenciones del tirador en Texas

Rolando aseguró que desconocía que su nieto compró rifles AR-15 y detalló que, aunque tenía apenas 18 años y era menor de edad en Estados Unidos, contaba con una licencia para portar armas. El pistolero vivía con ellos tras tener discrepancias con su madre y, ante las incesantes preguntas, Reyes agregó que de haber advertido la situación hubiera denunciado estos hechos.

El hombre también habló con ABC News sobre cómo era su nieto, una persona que pasaba mucho tiempo encerrado en su habitación jugando videojuegos.

“A veces me lo llevaba a trabajar para que hiciera algo. No iba a la escuela, no fue en todo el último año”, le contó a Matt Gutman, el entrevistador de ABC News. Sobre su manera de ser, Reyes respondió que era una persona callada: “Solo me hablaba a ratos (…) Nunca manteníamos una conversación normal y distendida”.

Los familiares de las víctimas piden justicia tras el tiroteo en Texas (Photo by allison dinner / AFP) ALLISON DINNER - AFP

De acuerdo con un informe de la policía estatal que entregó el senador John Whitmire, Salvador compró un fusil tipo AR15 en un negocio con licencia federal en el área de Uvalde el 17 de mayo. Al día siguiente, compró 375 proyectiles y el 20 de mayo un segundo fusil. Roland Gutiérrez, senador estatal, reveló que dos fusiles de asalto los adquirió en su cumpleaños, que había celebrado con su abuela en Applebee’s. Fue lo primero que hizo el día que llegó a los 18.

El vecino que le salvó la vida a la mujer dijo que tenía la cara ensangrentada. Aunque sobrevivió, está muy grave en el hospital. Su nieto fue abatido por un agente de la Patrulla Fronteriza de Texas y el saldo final fue muy alto, un total de 19 niños y dos adultos murieron. Otras 17 personas resultaron heridas de bala.

Salvador advirtió de la masacre

Los chats con Salvador Ramos que publicó una usuaria de Instagram

Al parecer, el joven había sido víctima de bullying cuando era estudiante y había publicado indicios de su plan en redes sociales. Las autoridades revisan una cuenta de Instagram en la que aparecieron varias pistas, como una selfie frente a un espejo y otra imagen con un cargador de rifle en una mano. El atacante habría enviado tres mensajes en redes sociales: uno decía que le dispararía a su abuela, luego otro anunciaba su primera víctima, una mujer (su abuela). El último era la advertencia final, estaba a punto de disparar en la escuela primaria.