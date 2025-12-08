Simulador del Mundial 2026 para ver el camino que tomará México y sus rivales hasta el quinto partido

Ya quedaron definidos los 12 grupos que disputarán el Mundial 2026 y México ya conoce a sus rivales de la primera fase. El Tri encabezará el Grupo A, donde enfrentará a una selección conocida, otra con la que ya tiene historial mundialista y un tercer equipo que saldrá del repechaje europeo. El panorama es complejo, pero accesible, y según el simulador desarrollado por LA NACION, el cuadro dirigido por Javier Aguirre tiene una ruta viable hacia los dieciseisavos de final.

Cuál es el camino que tomará México en el Mundial 2026

México será cabeza de serie del Grupo A y estará a cargo del partido inaugural del torneo, el 11 de junio, ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.

Posible camino de México en el Mundial 2026 (Simulador La Nación)

Dentro de su grupo, también se enfrentará a la selección de Corea del Sur, así como al ganador del repechaje de UEFA entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda. Las reglas de la FIFA indican que los primeros dos lugares de cada grupo pasan a la siguiente fase del torneo, con posibilidad de un tercero, si queda entre los terceros mejores a nivel general.

Después de la inauguración, México enfrentará a Corea del Sur y cerrará la fase en la Ciudad de México ante la selección que logre el boleto europeo.

Posibles cruces de México según el Simulador de La Nación

Si México termina primero , su rival sería el segundo lugar del Grupo E , que según las proyecciones sería Ecuador .

, su rival sería el , que según las proyecciones sería . Si México termina segundo, se mediría contra el líder del Grupo E, que apunta a ser Alemania.

En el escenario favorable, México avanzaría para enfrentar a La Tri en dieciseisavos, y dentro de la misma llave podrían aparecer Inglaterra, Colombia o incluso Croacia, dependiendo de resultados.

Ahí es donde, según el análisis del simulador, el camino se torna más complicado: México viene de empatar recientemente ante Ecuador y su cruce en octavos sería exigente.

Si México lograra superarlos, el siguiente rival más probable sería Inglaterra, rival históricamente difícil para la selección nacional.

De conseguir una hazaña y vencer a los ingleses, México avanzaría a cuartos, etapa en la que según las proyecciones se toparía con Brasil, lo que reduce considerablemente las posibilidades de llegar a semifinales.

Cómo serían los caminos de los rivales de México en el Mundial 2026

Sudáfrica

Si los sudafricanos avanzan como segundos del Grupo A, podrían cruzarse con el segundo del Grupo B, dependiendo de quién acompañe a Canadá en la clasificación. Ese cruce los llevaría posiblemente a enfrentar a Países Bajos, quienes según el simulador llegarían a octavos tras vencer a Marruecos. En ese escenario, los neerlandeses serían favoritos para llegar a cuartos.

El calendario de México en el Grupo A del Mundial ROBERTO SCHMIDT� - AFP

Corea del Sur

Corea del Sur tendría un camino similar al de Sudáfrica si termina segundo. Pero si accede como uno de los mejores terceros, enfrentaría a Bélgica o al líder del Grupo G. Un triunfo improbable ante los belgas los llevaría a un cruce posterior contra Estados Unidos en cuartos de final.

Cuándo juega México sus partidos del Mundial 2026

La selección mexicana jugará sus primeros tres partidos en su país, repartidos en las tres ciudades sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Las fechas de sus encuentros son las siguientes:

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostiene el cartel con el nombre de su país durante el sorteo del Mundial de Fútbol 2026 en el Kennedy Center, en Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025; (Foto: AP / Evan Vucci) Evan Vucci� - AP�