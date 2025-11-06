Sin Dominicana: confirman juegos de exhibición de selecciones previo al Clásico Mundial de Béisbol en Florida y Arizona
La MLB dio a conocer el calendario de juegos de preparación previo al torneo mundial en Estados Unidos
El Clásico de Otoño llegó a su fin con la victoria de los Dodgers de Los Ángeles, que se consagraron campeones por segundo año consecutivo en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés). Con el título asegurado, los fanáticos del “rey de los deportes” ahora enfocan su mirada en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se celebrará en marzo.
Calendario de juegos de exhibición previo al Clásico Mundial 2026
De acuerdo con Swing Completo, los juegos de exhibición previos al Clásico Mundial 2026 se disputarán entre el 3 y 4 de marzo, en los complejos de entrenamiento de primavera (Spring Training) de Florida y Arizona.
Los partidos se dividirán en dos rondas de preparación, con enfrentamientos entre selecciones nacionales y equipos de las Grandes Ligas.
Primera ronda
- México vs. Arizona Diamondbacks – Complejo de Arizona
- Estados Unidos vs. San Francisco Giants – Complejo de Arizona
- Italia vs. Chicago Cubs – Complejo de Arizona
- Gran Bretaña vs. Milwaukee Brewers – Complejo de Arizona
- Brasil vs. Athletics – Complejo de Arizona
- Cuba vs. Kansas City Royals – Complejo de Arizona
- Israel vs. Miami Marlins – Complejo de Florida
- Nicaragua vs. New York Mets – Complejo de Florida
- Colombia vs. Pittsburgh Pirates – Complejo de Florida
- Países Bajos vs. Baltimore Orioles – Complejo de Florida
- Puerto Rico vs. Boston Red Sox – Complejo de Florida
- Panamá vs. New York Yankees – Complejo de Florida
- Canadá vs. Toronto Blue Jays – Complejo de Florida
- Venezuela vs. Houston Astros – Complejo de Florida
Segunda ronda
- Estados Unidos vs. Colorado Rockies – Complejo de Arizona
- México vs. Los Angeles Dodgers – Complejo de Arizona
- Gran Bretaña vs. San Diego Padres – Complejo de Arizona
- Cuba vs. Cincinnati Reds – Complejo de Arizona
- Italia vs. Los Angeles Angels – Complejo de Arizona
- Brasil vs. Texas Rangers – Complejo de Arizona
- Colombia vs. Atlanta Braves – Complejo de Florida
- Israel vs. New York Mets – Complejo de Florida
- Canadá vs. Philadelphia Phillies – Complejo de Florida
- Venezuela vs. Washington Nationals – Complejo de Florida
- Nicaragua vs. St. Louis Cardinals – Complejo de Florida
- Países Bajos vs. Tampa Bay Rays – Complejo de Florida
- Panamá vs. Detroit Tigers – Complejo de Florida
- Puerto Rico vs. Minnesota Twins – Complejo de Florida
Hasta el momento, República Dominicana no figura en el calendario preliminar de juegos de exhibición en Estados Unidos.
Cuál es el formato del Clásico Mundial 2026 y qué equipos se clasificaron
El torneo constará de cuatro fases: grupos, cuartos de final, semifinales y la gran final. En total participarán 20 selecciones, divididas en cuatro grupos de cinco equipos. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, de acuerdo con Olympics.
Los dos mejores equipos de cada grupo pasarán a los cuartos de final, donde a partir de esta ronda serán enfrentamientos de eliminación directa hasta la gran final, que se llevará a cabo el 17 de marzo en el estadio loanDepot Park en Miami, Florida.
Los países que clasificaron al Clásico Mundial 2026 son:
América
- Estados Unidos
- México
- Venezuela
- Puerto Rico
- Cuba
- Canadá
- Panamá
- República Dominicana
- Nicaragua
- Colombia
- Brasil
Europa
- Gran Bretaña
- Italia
- Australia
- República Checa
- Países Bajos
Asia
- Japón
- República de Corea
- Israel
- Chinese Taipei
Dónde se podrá ver el Clásico Mundial 2026 en Estados Unidos
Según datos de la MLB, el certamen será transmitido por Fox Sports, con un total de 47 juegos emitidos a través de FOX, FS1, FS2, FOX Sports App, FOX One y Tubi. Además, Fox Deportes ofrecerá 28 partidos en español, incluidos los cuartos de final, semifinales y la final.
El Clásico Mundial 2026 marcará el regreso del evento más importante del béisbol internacional, después de tres años de ausencia. Con figuras como Shohei Ohtani, Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr. y José Altuve entre los posibles participantes, el torneo promete ser una vitrina global de talento y emoción.
