Sin Dominicana: confirman juegos de exhibición de selecciones previo al Clásico Mundial de Béisbol en Florida y Arizona

El Clásico de Otoño llegó a su fin con la victoria de los Dodgers de Los Ángeles, que se consagraron campeones por segundo año consecutivo en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés). Con el título asegurado, los fanáticos del “rey de los deportes” ahora enfocan su mirada en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se celebrará en marzo.

Calendario de juegos de exhibición previo al Clásico Mundial 2026

De acuerdo con Swing Completo, los juegos de exhibición previos al Clásico Mundial 2026 se disputarán entre el 3 y 4 de marzo, en los complejos de entrenamiento de primavera (Spring Training) de Florida y Arizona.

El Clásico Mundial 2026 se jugará en marzo (mlb.com)

Los partidos se dividirán en dos rondas de preparación, con enfrentamientos entre selecciones nacionales y equipos de las Grandes Ligas.

Primera ronda

México vs. Arizona Diamondbacks – Complejo de Arizona

Estados Unidos vs. San Francisco Giants – Complejo de Arizona

Italia vs. Chicago Cubs – Complejo de Arizona

Gran Bretaña vs. Milwaukee Brewers – Complejo de Arizona

Brasil vs. Athletics – Complejo de Arizona

Cuba vs. Kansas City Royals – Complejo de Arizona

Israel vs. Miami Marlins – Complejo de Florida

Nicaragua vs. New York Mets – Complejo de Florida

Colombia vs. Pittsburgh Pirates – Complejo de Florida

Países Bajos vs. Baltimore Orioles – Complejo de Florida

Puerto Rico vs. Boston Red Sox – Complejo de Florida

Panamá vs. New York Yankees – Complejo de Florida

Canadá vs. Toronto Blue Jays – Complejo de Florida

Venezuela vs. Houston Astros – Complejo de Florida

Segunda ronda

Estados Unidos vs. Colorado Rockies – Complejo de Arizona

México vs. Los Angeles Dodgers – Complejo de Arizona

Gran Bretaña vs. San Diego Padres – Complejo de Arizona

Cuba vs. Cincinnati Reds – Complejo de Arizona

Italia vs. Los Angeles Angels – Complejo de Arizona

Brasil vs. Texas Rangers – Complejo de Arizona

Colombia vs. Atlanta Braves – Complejo de Florida

Israel vs. New York Mets – Complejo de Florida

Canadá vs. Philadelphia Phillies – Complejo de Florida

Venezuela vs. Washington Nationals – Complejo de Florida

Nicaragua vs. St. Louis Cardinals – Complejo de Florida

Países Bajos vs. Tampa Bay Rays – Complejo de Florida

Panamá vs. Detroit Tigers – Complejo de Florida

Puerto Rico vs. Minnesota Twins – Complejo de Florida

Hasta el momento, República Dominicana no figura en el calendario preliminar de juegos de exhibición en Estados Unidos.

Cuál es el formato del Clásico Mundial 2026 y qué equipos se clasificaron

El torneo constará de cuatro fases: grupos, cuartos de final, semifinales y la gran final. En total participarán 20 selecciones, divididas en cuatro grupos de cinco equipos. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, de acuerdo con Olympics.

Los grupos del Clásico Mundial de Beisbol 2026 (X/@WBCBaseball)

Los dos mejores equipos de cada grupo pasarán a los cuartos de final, donde a partir de esta ronda serán enfrentamientos de eliminación directa hasta la gran final, que se llevará a cabo el 17 de marzo en el estadio loanDepot Park en Miami, Florida.

Los países que clasificaron al Clásico Mundial 2026 son:

América

Estados Unidos

México

Venezuela

Puerto Rico

Cuba

Canadá

Panamá

República Dominicana

Nicaragua

Colombia

Brasil

Europa

Gran Bretaña

Italia

Australia

República Checa

Países Bajos

Asia

Japón

República de Corea

Israel

Chinese Taipei

Dónde se podrá ver el Clásico Mundial 2026 en Estados Unidos

Según datos de la MLB, el certamen será transmitido por Fox Sports, con un total de 47 juegos emitidos a través de FOX, FS1, FS2, FOX Sports App, FOX One y Tubi. Además, Fox Deportes ofrecerá 28 partidos en español, incluidos los cuartos de final, semifinales y la final.

El Clásico Mundial de Beisbol cuenta con nueve selecciones latinas @WBCBaseball

El Clásico Mundial 2026 marcará el regreso del evento más importante del béisbol internacional, después de tres años de ausencia. Con figuras como Shohei Ohtani, Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr. y José Altuve entre los posibles participantes, el torneo promete ser una vitrina global de talento y emoción.