Sospechoso del asesinato de Kirk será imputado este martes

El sospechoso del asesinato del influencer de derecha estadounidense Charlie Kirk será imputado este martes ante un tribunal de Utah, informaron las autoridades.

Kirk, un cercano aliado al presidente Donald Trump, murió el miércoles durante un evento en una universidad de Utah. Era el fundador del grupo político juvenil conservador Turning Point USA.

Según las autoridades, el sospechoso Tyler Robinson, de 22 años, utilizó un rifle con mira telescópica para matar a Kirk de un solo tiro en el cuello desde un tejado. Fue arrestado después de 33 horas de persecución.

Kirk, casado con Erika Kirk y padre de dos niños, utilizaba habitualmente TikTok, Instagram y YouTube para difundir sus puntos de vista conservadores, incluidas duras críticas al movimiento por los derechos transgénero.

También difundía fragmentos de sus interacciones en debates durante sus numerosos eventos universitarios.

El director del FBI, Kash Patel, ha sido severamente criticado por su gestión tras el crimen, inclusive por anunciar demasiado rápido la captura de otro sospechoso que fue liberado dos horas después.

Este martes, Patel será interrogado por un panel del Senado, entre otras cosas, por su manejo del tiroteo contra Kirk.

La Casa Blanca dijo el lunes que perseguirá un supuesto "movimiento terrorista doméstico" de izquierda tras el asesinato del influencer, lo que despertó preocupaciones de que pueda ser utilizado para silenciar a opositores políticos.

