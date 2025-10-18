St Luke Day: oración a San Lucas, el médico que intercede por la salud física y espiritual

El 18 de octubre se celebra el St Luke Day, en honor al evangelista y médico San Lucas, reconocido por haber escrito el tercer Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Este santo es considerado el patrón de los médicos y artistas, y su figura destaca por interceder tanto por la salud física como espiritual.

Quién fue San Lucas Evangelista, el “portador de luz” y autor del tercer Evangelio

San Lucas significa “portador de luz”, nació en Antioquía, Siria, y se formó como médico, convirtiéndose además en uno de los primeros conversos del paganismo, según detalló Catholic Culture.

El texto de Lucas es reconocido como el Evangelio del Corazón Misericordioso de Jesús, ya que subraya que Cristo trae salvación a todos, centrándose particularmente en el pecador arrepentido y en los humildes. Según la tradición, también pintó un retrato de la Virgen María.

Gracias a su cercanía con San Pablo, este médico recopiló información sobre la vida de las primeras comunidades cristianas, la cual plasmó en los Hechos de los Apóstoles a partir del estudio de las tradiciones sobre la vida de Jesús.

Es autor del tercer escrito canónico, que San Jerónimo denominó “el Evangelio de Pablo”, en el cual se relatan la infancia de Cristo y la vida de la Virgen María. También preservó algunas de las parábolas de Jesús, como la oveja perdida y el hijo pródigo, por lo que Dante lo calificó como “el historiador de la mansedumbre de Cristo”.

Entre los símbolos sagrados, el buey alado representa a Lucas. Esto se relaciona con el inicio de su Evangelio y con la práctica de los sacrificios de bueyes en la Ley Antigua. En el arte cristiano, este animal evoca el establo de Belén y los momentos de la vida oculta de Jesús que María meditaba en su corazón, revelados por el santo.

El santo es reconocido como patrón de diversos gremios y profesiones, entre los que se incluyen:

Artistas

Pintores

Escultores

Encuadernadores

Cerveceros

Carniceros

Médicos

Cirujanos

Fabricantes de vidrio y vidrieros

Orfebres y trabajadores del oro

Encajeras

Notarios

Trabajadores del vitral

Hombres solteros

Cuál es la oración a San Lucas

De acuerdo con St Luke’s Parish Revesby, la oración al santo es la siguiente:

Dios Todopoderoso, inspiraste a tu siervo San Lucas, Evangelista y Médico, a exponer en el Evangelio el amor y el poder sanador de tu Hijo.

Al describir fielmente la humanidad de Jesús, también mostró su divinidad y su genuina compasión por todos los seres humanos. Que San Lucas interceda por nosotros para que profundicemos nuestra comprensión del Evangelio y crezcamos en la compasión por Jesús.

Que su intercesión permita a nuestra nueva parroquia seguir tu camino y tu plan para nosotros. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo, y el Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén.

Qué se aconseja hacer durante el St Luke Day

Entre las actividades recomendadas para conmemorar a San Lucas, se sugiere lo siguiente:

