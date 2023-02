Su compañero de asiento le impidió tomar fotos desde el avión y generó un debate

escuchar

Los aviones son pequeños espacios que pueden generar grandes anécdotas. Al compartir área con desconocidos, difícilmente los pasajeros pueden saber si tendrán un viaje placentero o se enfrentarán a algunos inconvenientes. Los malos ratos pueden acaecer en cualquier momento, por ejemplo escuchar en todo el trayecto el llanto de un bebé, o tener que convivir con personas cuyas actitudes no son las más agradables. Fue justamente esa la experiencia que vivió una viajera que solo quería tomar una foto del paisaje, pero debió enfrentarse al mal humor de su compañero de asiento.

Lo único que quería Catherine Harris-Jepson era tener una imagen del amanecer con las nubes de fondo mientras volaba. Sin embargo, todo se complicó, y la mujer terminó compartiendo el relato de lo ocurrido con sus seguidores de redes sociales (@catherineharris_). “Modo salvaje activado”, se lee en la descripción su video.

El clip inicia con la panorámica de una increíble alba que se ve a través de la ventana de la aeronave. Esta impresionante vista motivó a Catherine a sacar su celular para tomar una fotografía que guardaría como recuerdo. Sin embargo, el pasajero que estaba sentado frente a ella no estuvo de acuerdo e hizo de todo para impedirlo.

Una mujer intentó tomar una foto en el avión, pero alguien se lo impidió sistemáticamente

Cuando la joven posicionó el teléfono en la ventana, el hombre de enfrente movió su codo hacia atrás para golpear el celular. En ese momento, el móvil se movió y eso provocó que la mujer no pudiese captar el momento. Aunque se sorprendió por la actitud del sujeto, intentó nuevamente colocar su aparato en busca de la postal, pero otra vez se enfrentó a un impedimento de su detractor, que puso su propio su móvil para taparle la vista.

Además, el individuo volvió a colocar su codo para golpearla suavemente por lo que, cansada de esa conducta, Harris-Jepson se inclinó para reclamarle. Aunque, el desenlace de situación no quedó capturado en el clip.

Debido a la extrañeza del momento, los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar. Todos comentaron bajo una misma línea, ya que estaban sorprendidos por lo ocurrido. “Ni siquiera le afecta”, fue uno de los mensajes. Mientras que otros usuarios le ofrecieron consejos a la creadora de contenido para lidiar con situaciones así: “Chica, pellízcale el codo. Hay tantos nervios ahí que dolería mucho”.

La razón por la que algunos asientos no tienen ventanas

Lo ocurrido a Catherine puede tratarse de una situación común, sin embargo, no todos los viajeros tienen la posibilidad de tomar una fotografía del paisaje. Las razones pueden ser varias, pero una de ellas es que en algunos asientos no hay ventanillas. Existen aeronaves diseñadas de tal modo que algunas filas de asientos no pueden observar el exterior.

En ocasiones, algunos asientos de los aviones pueden prescindir de las ventanillas

Nicky Kelvin, director del portal especializado en viajes The Points Guy UK, explicó que algunos aviones se fabrican con el único objetivo de brindar mejores condiciones de vuelo. El experto profundizó que, muchas veces, los fabricantes deben emplear este espacio para alimentar ciertos componentes de la electrónica de aviación, como los conductos de aire acondicionado. A pesar de que no es algo frecuente, en su mayoría los lugares que pueden prescindir de una ventana son los que se encuentran en las salidas de emergencia.

