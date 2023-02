Su hija encontró una billetera con dinero en la calle, pero tuvo que enfrentar un desenlace inesperado

escuchar

Una madre mexicana vivió una amarga experiencia luego de que su hija se encontró una billetera llena de dinero durante un paseo en el parque. Lejos de decidir quedarse con los billetes y las tarjetas, contactó al propietario para devolvérselo. Sin embargo, la historia tuvo un giro inesperado. Ahora, según contó, enfrenta un proceso legal por su acto de honestidad.

A través de varios videos, la usuaria, identificada como Ana, explicó la situación en su cuenta de TikTok. La primera publicación la hizo el mismo día que su hija vio la billetera con billetes y tarjetas de banco. “Voy llegando de un parque y vean lo que se encontró mi niña, yo ya la vi, pero se las voy a enseñar a ustedes”, pronunció en el clip.

Ante la cámara, mostró un bolsito rosa, abrió el cierre y en el interior había varios pesos mexicanos. También contenía una bolsa de plástico con varias tarjetas, la mayoría de diferentes instituciones bancarias, según explicó la mujer.

En esa misma grabación, aseguró que tenían el nombre del propietario, por lo que sería “fácil localizarlo”. La mujer se mostró impresionada e incrédula por el hallazgo. “Lo tenía que publicar porque pensé que esto no pasaba en la vida real”, agregó.

Una mujer mostró la cartera llena de billetes que encontró su hija en el parque

La madre enfatizó su deseo por regresar el efectivo. “Gracias a Dios que esto cayó en mis manos y esa persona va a recuperarlo. Imagínense perder todo este dinero”, finalizó.

¿Un delito?

En los comentarios, los seguidores le pidieron más información acerca de la historia. En respuesta, la mujer publicó un segundo video en el que detalló que ya había acordado reunirse con el dueño. Sin embargo, el encuentro no fue lo que esperaba. “Estoy estacionada en el lugar que acordé con el chico, estoy esperando a que lleguen, pero la verdad estoy superincómoda. Esto está muy raro”, compartió en un clip de apenas 15 segundos, donde solo mostró el volante de su vehículo.

Ana llegó al lugar de la entrega, sin embargo, la situación se tornó incómoda para ella

Los usuarios mostraron su preocupación entre las reacciones. “¿Todo bien?”; “¿Qué pasó? Nos dejaste preocupadas”; “No se sabe aún de ella?”, fueron algunos de los comentarios que recibió el video de la entrega. La mujer volvió a la red social de videos horas más tarde para explicar lo que había sucedido.

“Llegué al sitio como habíamos acordado, llegó una pareja y les entregué el dinero. En ese momento lo revisaron, iban acompañados de más gente”, inició. Luego, contó cómo la implicaron en problemas legales. Las personas aseguraron que el dinero era falso y culparon a Ana de haber cambiado los billetes reales.

La mujer explicó a sus seguidores que la acusaron de falsificar dinero

Por último, la tiktoker explicó que se encuentra en un proceso legal por la situación, ya que está acusada de portar dinero falso. “Lo único que me dijeron es que me consiguiera un abogado. No sé si los videos que hice me sirvan, pero el dinero yo me lo encontré”, finalizó. En su publicación, agregó que creía que se trataba de una estafa. “No puede ser que me pase esto, ahora tengo que invertir mi dinero para resolverlo”, escribió sobre las imágenes.

