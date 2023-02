Su hija se negaba a estudiar en la escuela y él tomó una decisión que sembró la indignación en redes

escuchar

El caso sucedió en México. Enojado porque su hija no quería estudiar, un padre de familia la obligó a pararse en la calle para vender mazapanes. El hombre filmó el momento, lo subió a TikTok, donde enseguida se viralizó y no pudo evitar la polémica.

Identificado como Jesús Márquez en su cuenta de TikTok, el hombre llevó a su hija a la calle a vender los mazapanes para mostrarle lo que pasaría si seguía manteniendo esa actitud pasiva con respecto a los estudios. Cuando el video se viralizó y las duras críticas no se hicieron esperar, Jesús decidió eliminar el clip.

Su padre quiso darle una lección y terminó humillándola

Es que se trata de una situación bastante violenta. Desde su auto, Jesús Márquez filma a la niña con el uniforme escolar vendiendo los dulces en el medio de la calle. A la pequeña se la ve al borde de las lágrimas, mientras su padre le grita: “¿A cuánto los mazapanes? Quiero un mazapán, ¿A cuánto los das? No quieres estudiar, póngase a vender, mire, entré ahí a la papelería, a vender, póngase a trabajar mazapanera. Grita: ‘¡Mazapanes, mazapanes! No soy buena para la escuela, no me gusta, voy a vender mazapanes ahora”.

Mientras tanto, la pequeña no puede contener el llanto y le dice a su padre que “yo nunca dije que no quería estudiar. Yo no estoy diciendo eso, no es cierto”, señala mientras sujeta una caja de mazapanes.

Algunos pocos usuarios celebraron la actitud del padre, pero la mayoría cuestionó su accionar argumentando que no era necesario humillar así a la niña.

“Cada quien que eduque como quiera, pero hay otras formas de hacerlo sin tener que humillar a la niña”, “Tendrá un trauma”, “No estoy de acuerdo”, “Realmente siento que la está humillando”, “Para mi punto de vista, está mal”, “Le estás haciendo daño a tu hija, está muy bien dar lecciones de vida, pero también usar las palabras adecuadas para ello”, “Pobre niña, luego cuando son mayores se preguntan ‘por qué mi hija no me visita’”, fueron algunas de las reacciones más populares.

Su papá la mandó al frente con el mozo y su reacción se hizo viral: “Para qué tener enemigos”

Otro hecho de humillación entre un padre y una hija sucedió en Estados Unidos y también se hizo viral. No obstante, en esta ocasión el momento fue mucho más hilarante y distendido que el anterior. Todo comenzó cuando una joven, que estaba comiendo en un restaurante con su familia, comentó lo atractivo que le había parecido el mozo. El padre, entonces, sin ningún filtro, detuvo al camarero y se lo dijo.

“Para qué quieres enemigos si tienes a tu padre”, fue el comentario de un tiktokero que mejor describía la acción de un padre con su hija. A veces, las traiciones vienen de quien uno menos se lo espera y este fue el gracioso caso de una joven que pasó la vergüenza de su vida gracias a la imprudencia de su papá con el mesero de un restaurante. Ella ya demostró que nunca hay que confiar en nadie y menos si se trata de hacerle cumplidos al mozo de un local gastronómico donde se come junto a la familia.

Un papá hizo lo impensado con su hija, pero para suerte de los curiosos todo quedó grabado en video y se hizo viral @keemokazi/TikTok

La cuenta de TikTok @keemokazi publicó un video que provocó que decenas de jóvenes se identificaran con la protagonista del clip. Todo comenzó cuando una familia de cuatro integrantes degustaba del menú de un establecimiento, como parte de una comida cualquiera, pero a la hija le pareció muy atractivo el mesero, así que se lo contó a sus padres y su hermano.

Pero parece que solo fue un comentario para compartir con sus seres queridos y su intención no era que llegara a oídos del trabajador. Ella no dudó en expresar su atracción por el joven mozo, sin imaginarse que segundos más tarde su papá la traicionaría y le haría pasar un momento bochornoso, tanto que su reacción se volvió viral por lo inesperada que fue.

El mesero pasó junto al papá de la joven, cuando éste le habló y le dijo: “Hey, mi hija piensa que tú eres muy lindo”. La joven se sorprendió al escuchar tales palabras y, como la situación la tomó tan de sorpresa, lo único que pudo hacer fue gritarle a su progenitor que se detuviera, al mismo tiempo que se cubría la cara como signo de vergüenza.

Lo que más causó la risa de los tiktokeros fue que la chica enseguida quiso huir de aquel momento vergonzoso y se deslizó poco a poco debajo de la mesa en la que estaban sentados. En cuanto su padre reveló su secreto, ella se llevó las manos a la cara y se escondió para evitar que el mozo la viera.

El video acumula una alta cifra de reproduccionesen la red social: 136 millones, así como 24 millones de “me gusta”. “Mi hermana pensó que este camarero era lindo, así que mi papá hizo esto”, fue el texto con el que el tiktoker describió el clip. De inmediato, los usuarios dieron sus opiniones y dijeron sentirse identificados con la joven traicionada. Además, hubo otro que destacó que esa escena fue muy parecida a una que protagonizó Violeta, personaje de la película Los Increíbles.

“Se tomó el ‘tierra trágame’ muy literal”, “Esta también sería mi reacción”, “Lección número uno: nunca decir que alguien te parece guapo delante de tus padres”, “No me río del asunto porque podría ser yo perfectamente la hija”, “Para que enemigos si tienes a tu papá”, fueron algunos de los comentarios.

A su vez, otros usuarios admitieron que el mozo sí era muy atractivo: “Pues sí estaba guapo el tipo”, y siguieron burlándose de la escurridiza reacción de la chica. “Así como cuando tu papá está cansado de verte soltera”, “Se derritió”, agregaron.

