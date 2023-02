Su hijo dejó “poca propina” y lo obligó a volver al restaurante: “Lo crié mejor que esto”

escuchar

La propina es un detalle que los clientes dejan como agradecimiento para los prestadores de algún servicio. Aunque en muchos lugares, como en Estados Unidos, no es obligatoria, sí forma parte de las normas sociales. Además, algunos trabajadores dependen de esta percepción para poder compensar sus bajos salarios. Una estadounidense tomó todo esto en cuenta para reclamarle a su hijo por dejar “poca propina”. Enseguida, lo obligó a enmendar su error y se volvió viral.

La usuaria @d.foster.president publicó un video de TikTok para mostrar cuál fue su respuesta al enterarse de que el adolescente había dejado solo el 10% de propina tras cenar en un restaurante. La mujer grabó el regaño que le hizo al joven, con el objetivo de exhortar a otros padres a que les enseñaran a sus hijos a ser más agradecidos con los mozos, según dijo.

En las imágenes, se observa cómo le grita que vaya al establecimiento a enmendar su error: “Tienes que ir por mi tarjeta, ir al cajero automático, buscar US$20 y volver a ese restaurante. Por US$104, US$10 es una muy mala propina”, le reprocha. El adolescente solo sonríe ante la situación.

La reacción de una madre después de saber lo que su hijo dejo de propina

“Vete ahora, no te estoy preguntando”, insiste la mujer. “No es gracioso. ¿Sabes que ese tipo podría tener hijos? ¿Sabes que de US$104 él paga impuestos sobre eso? Tienes que ir a buscar mi tarjeta de crédito, obtener esos US$20 y conducir de regreso allí”, le dice. Enseguida, se ve cómo el joven sale de la habitación, aparentemente para seguir las órdenes de su mamá.

El video se volvió viral y hasta ahora acumula 2,2 millones de reproducciones. También miles de comentarios de personas con diferentes posturas. Algunos usuarios elogiaron a la madre por educar de esa manera a su hijo, pero otros consideraron que lo había humillado ante los ojos de todos: “Imagínese avergonzar públicamente a su hijo por algunos me gusta y porque no dejó lo que es socialmente aceptable como propina”; “Entiendo completamente todo esto, pero ¿son necesarios los gritos?”; “Buen trabajo. He hablado con mis hijos en detalle sobre cómo es mejor que den buenas propinas”.

¿Una propia realmente baja?

Al recibir algunos comentarios de crítica, la mujer decidió hacer un segundo posteo para mantener actualizados a sus seguidores. Allí, explicó que su hijo tenía una tarjeta de regalo de US$50 para usar en el restaurante y que no sabía que debía dejar propina extra. Por lo tanto, consideró que era un “buen chico” y que todavía le faltaban cosas por aprender: “Estoy orgullosa de él, regresó (de dejar más propina) y probablemente tuvo que tragarse su orgullo al hacer eso, pero lo hizo”, aseguró Foster.

Una mujer castigó a su hijo por dejar "poca propina" en un restaurante

Además, detalló que había un trasfondo en su reto al joven. En el pasado, ella había sido moza, por lo que intentó que su hijo fuera más empático con esos trabajadores: “Solo estaba tratando de darles a los padres el otro consejo de que incluso si les hablas a tus hijos sobre cosas, no las entienden al 100 %. Mi hijo no se dio cuenta de que una tarjeta de regalo no significa que no dejes propina”, concluyó en el clip.

LA NACION