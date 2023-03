Su hijo hablaba mucho en clase y la maestra lo sancionó de un modo imperdonable

escuchar

Una mujer de Carolina del Norte denunció que una maestra de la Smithfield Middle School sancionó a su hijo, de 11 años, colocándole cinta adhesiva en la boca por hablar mucho en clase. Luego de que trascendieran las imágenes, los directivos escolares iniciaron las investigaciones y el caso llegó hasta la policía local.

Catherine Webster relató al medio WRAL que, el pasado 14 de febrero, recibió un mensaje de su hijo Brady. En la conversación, el menor envió una imagen suya con cinta en la boca. Como respuesta, su madre le preguntó qué le había pasado. Aunque al principio el niño dudo en decir la verdad, al final reveló que esa era una medida de su maestra. En consecuencia, la mujer visitó a la directora de la institución y le pidió que investigara este caso. Luego de las indagatorias, encontraron que Brady no era la única víctima.

El niño le envió un mensaje a su mamá con una foto donde se lo ve con la boca tapada con cinta adhesiva Catherine Webster/Facebook

De acuerdo con la versión del menor, este castigo había sido recurrente por varios meses. En ocasiones, incluso les vendaban no solo la boca, sino también las muñecas, para inmovilizarlos. Por el temor a represalias y a que la docente tomara medidas en contra de ellos, ningún estudiante había denunciado el tema hasta ahora. Por su parte, el distrito de Escuelas Públicas del Condado de Johnston informó que la involucrada había renunciado algunos días después de las acusaciones.

“Las Escuelas Públicas del Condado de Johnston toman en serio cualquier acusación de mala conducta del personal. Aunque no podemos discutir los detalles de una investigación sobre la supuesta mala conducta del personal, podemos confirmar que cada vez que surgen tales acusaciones nuestra administración responde rápidamente investigándolas y, a veces, sacando al personal de las aulas hasta que se complete una revisión exhaustiva”, se anunció en el comunicado.

Sin embargo, Webster no quiso pasar por alto lo que le ocurrió a su pequeño, ya que desde su consideración “fue humillado” y nadie más debería pasar por lo mismo. Fiel a esta postura, instó a la policía a investigar. “El hecho de que Brady no haya resultado herido físicamente (cuando le pusieron cinta) no hace que esto sea menos serio”, agregó la mujer a WRAL.

El incidente se registró en la Smithfield Middle School, de Carolina del Norte, EE.UU. Google Maps

La investigación de la policía

La Oficina del Sheriff del Condado de Johnston informó que pudo recopilar las declaraciones de otros padres de familia que tenían la misma queja. No obstante, después de que el caso se consultara con el fiscal de distrito, se determinó darlo por concluido. Al parecer, no se encontró una intención adecuada para justificar un cargo de agresión contra la docente.

En ese sentido, Webster exigió que se encontrara a algún culpable porque no quería que su hijo saliera lastimado en un futuro. Además, aseguro que el distrito tenía “suerte” de que el menor estuviera sano y sin ninguna afección que le impidiera respirar con la cinta. “Quiero saber quién será responsable, para que esto no vuelva a suceder”, aseveró.

