Una exazafata reveló las 5 cosas que nunca haría en un avión: desde hablar con extraños hasta tomar café

Kat Kamalani vive en Hawaii en donde cuida a su hija mientras comparte contenido en sus plataformas sociales. Su vida no siempre fue así, por más de seis años trabajó como azafata y vio algunas situaciones desagradables que ocurrían en los viajes, pero no solo por la parte de los pasajeros, sino también en las prácticas que suele tomar el personal. Por eso, a través de su cuenta de TikTok (@katkamalani) reveló la razón por la que jamás toma la taza de té o café que ofrecen los asistentes de vuelo.

La mujer recurrió a esta red social para contar cuáles son las cosas que, después de su trabajo como azafata, jamás haría. En su clip, lo primero que mencionó es que nunca se subiría a un avión sin llevar su propia comida. Luego, siguió con las recomendaciones:

Una azafata reveló las 5 cosas que nunca se deben hacer en un avión

No beber el agua caliente en el avión.

Siempre se deben obedecer las reglas de las azafatas.

Nunca subir a un vuelo sin buscar otras alternativas de aeropuertos cercanos, hoteles u otros detalles en caso de que ocurra alguna emergencia.

Jamás hay que divulgar demasiada información a los vecinos de asientos, sobre todo si es personal o comprometedora.

La exazafata continuó con los consejos en la sección de comentarios de este clip y también en otros donde habla de sus experiencias. Allí, añadió: siempre usa zapatos, lleva una manta y una muda de ropa contigo y no olvides empacar tu pasta de dientes.

Uno de sus consejos generó debate

Kat suele utilizar su cuenta de TikTok, en la que acumula más de 845.000 seguidores para compartir sobre su vida familiar, frutas exóticas y videos enfocados en salud y bienestar. Sin embargo, son los que tratan de sus viajes los que crean más comentarios y debates.

Kat utiliza su cuenta de TikTok para compartir varios aspectos de su vida @katkamalani

¿Por qué no se debe beber agua caliente durante el vuelo?

Con lo que dijo Kat, el té y el café quedarían totalmente descartados de la lista. La razón, según la exazafata, es que “esos tanques de agua nunca se limpian, son asquerosos”. En uno de sus clips, destacó que, aunque las teteras a veces se lavan entre vuelos, eso jamás ocurre con las máquinas de café, que además están junto a los baños.

En los comentarios, fue el punto sobre no tomar agua caliente en el vuelo el que causó la mayor cantidad de reacciones: “No puedo encontrar el video de ‘por qué no beber el agua caliente del avión’. ¿Alguien puede aclarármelo?”, escribió una persona y tuvo una respuesta arrolladora. “Está contaminada”, le dijo alguien.

Un trabajador de mantenimiento le contestó a la tiktoker sobre su punto de vista: “El hecho de que ustedes no limpien esos tanques no significa que nadie lo haga. Somos nosotros quienes los checamos (sic)”, detalló. En tanto, otros miembros de la comunidad virtual compartieron sus propios métodos. “¿La mayoría de las bacterias no mueren después de hervirlas? Es lo que hicimos en Tailandia porque el agua del grifo estaba demasiado sucia, así que la hervimos y la bebimos”, añadió uno más. “¿Limpias las tuberías de tu casa? Seguramente no, nadie se ha muerto por eso”, explicó otra usuaria.

La versión de la también influencer no parece tan descabellada, ya que el Hunter College NYC Food Policy Center de la Universidad de la Ciudad de Nueva York hizo un estudio sobre la “bebibilidad” del agua de los aviones y encontró que siete de cada diez aerolíneas no tenían una de buena calidad.