Sufrió una reacción alérgica a la tintura: su cara se deformó y quedó ciega por unos días

Las reacciones alérgicas pueden ser muy peligrosas si no se tratan a tiempo cuando se generan. Por suerte, para Sanika McNeil, nacida en Houston, Estados Unidos, todo quedó en una anécdota luego de sufrir un impresionante brote en su rostro, a tal punto de que sus ojos, hinchados y cerrados, la dejaron sin poder ver durante varios días.

La mujer, según The New York Post, se tiñó el cabello el domingo por la noche, como ya lo había hecho en otras ocasiones. No obstante, a la mañana siguiente, se despertó con una inesperada noticia: “Tenía dolor de cabeza. Duró todo el día y luego, probablemente alrededor de las tres de la tarde, noté que tenía esta línea alrededor de la frente y un sarpullido”, introdujo.

reacción alérgica Kennedy News and Media

“Mi cuero cabelludo comenzó a arder como si estuviera en llamas y luego usé una servilleta y me di cuenta de que mi cuero cabelludo estaba supurando”, describió, y agregó que “a medida que pasaban las horas noté que mi frente se estaba hinchando”. Cada hora que transcurría, McNeil se miraba al espejo y su frente empeoraba cada más.

reacción alérgica

No obstante, al padecer esta extraña deformación, la joven se lo tomó con cierto humor: “Me estaba riendo de mí misma porque me veía extremadamente graciosa”, precisó y decidió tomarse una serie de fotos de cómo evolucionaba su deformación. “Parecía que yo era un emoji, era muy raro. Toda mi familia entró en pánico porque me veían muy extraña. Mucha gente dijo que parecía que estaba en una pelea”, precisó.

reacción alérgica

“La hinchazón se movió de mi frente a la mitad de mi cara, así que mis ojos estaban completamente hinchados y ardiendo”, relató la mujer que llegó a cierto punto de no poder ver y las secuelas le duraron varios días. “Traté de ponerles hielo y para ver si bajaban un poco, pero luego se hacían cada vez más grandes. Tenía moretones debajo de los ojos porque la hinchazón era muy mala”.

Tras combatir la reacción alérgica por su propia cuenta, Sanika McNeil acudió al médico especialista, quien le indicó sufrió una reacción alérgica al parafenilendiamina (PPD), componente que tiene la mayoría de los productos de tinturas que se venden en los supermercados. Las consecuencias, para los alérgicos a este elemento, pueden ser desde una leve picazón o hinchazón, hasta un shock anafiláctico o, en algunos casos, hasta la muerte.

En el caso de McNeil, el profesional de salud le indicó que la hinchazón podía bajar hasta la garganta, lo que le podría llegar a provocar la muerte. Sin embargo, en el hospital le recetaron esteroides y antihistamínicos para que el rostro con “forma de emoji” comenzara a disminuir. Los medicamentos calmaron el fuerte dolor que tenía en la cabeza, pero ahora tendrá un período en el que podría afrontar consecuencias como cuero cabelludo sensible, problemas de piel e incluso calvicie.

Lo cierto es que para la nacida en el estado de Texas, todo concluyó en una “divertida” anécdota por la forma que tomó su rostro, pareciéndose a uno de los tantos emojis que se encuentran en el chat de WhatsApp.