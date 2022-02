Super Bowl 2022: los memes en la previa de la final de la NFL entre Los Angeles Rams y Cincinatti Bengals

Este domingo se disputará la edición 2022 del Super Bowl, donde se enfrentarán Los Angeles Rams y Cincinnati Bengals. Como siempre ocurre en estas ocasiones, la expectativa y el ambiente de la competencia ya inundaron las redes sociales con mensajes de todo tipo relacionados al partido de fútbol americano y a la música que acompañará el evento.

Es que más allá del enfrentamiento deportivo, la ocasión que reúne a los fanáticos de la NFL ostenta un enorme nivel de popularidad a nivel mundial también por otras cuestiones. Los artistas que se presentan en el famoso show de medio tiempo y hasta las estrellas que participan en las publicidades forman parte del tema de conversación.

Por supuesto que la expectativa para que finalmente llegue la hora del evento se hizo presente y los amante del fútbol americano no dudaron en plasmarlo en redes sociales con distintos memes.

La ansiedad de los fanáticos por el comienzo del Super Bowl Captura

En el aspecto deportivo, muchos no pudieron evitar hacer referencia al capítulo de Los Simpson en el que justamente ambos equipos que se enfrentarán hoy disputaron el Super Bowl. A pesar de las risas entre fanáticos, muchos usuarios en Twitter comentaron que apostaron por el mismo resultado que se vio en la serie. Sin embargo, la predicción no era cierta.

Junto con el enfrentamiento de fútbol americano, este año los artistas que se presentarán en el show del medio tiempo son: Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar y Mary J. Blige. Por su parte, The Chainsmokers encabezará el espectáculo previo al partido.

El show del medio tiempo del Super Bowl fue tema de conversación en Twitter Captura

La emoción de los fanáticos por la presencia de Eminem en el Super Bowl Captura

Muchos usuarios hicieron referencia al show de medio tiempo del Super Bowl Captura

Además de lo deportivo, distintos fanáticos de productos que aparecerán en el evento también manifestaron su ansiedad para que llegue el momento a pesar de que puede ser que ni siquiera tengan interés por el partido.

La ansiedad de los fanáticos por ver los adelantos del Super Bowl Captura

Este es el caso por ejemplo de fanáticos de la saga de Marvel, debido a que informó la emisión de un adelanto de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la película que tiene fecha de estreno para comienzos de mayo en Estados Unidos.

La misma situación se replica con mucha atención en algunos de los anuncios con los que contará el evento. Por ejemplo, los seguidores de la banda coreana BTS se mostraron emocionados porque sus ídolos participaron en una publicidad de Samsung que será emitida durante la noche. Scarlett Johansson, Collin Jost, Zendaya, Mila Kunis y Demi Moore son otras de las estrellas que formarán parte de diversos comerciales que se emitirán hoy.

El evento comenzará a las 20:30 hora argentina y se podrá seguir en vivo por ESPN y Fox Sports, además de la plataforma Star+. Los Rams volverán a jugar el Super Bowl, luego de la final perdida ante New England Patriots en 2019.