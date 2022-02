No fueron Los Simspon: la falsa predicción de la final del Super Bowl 2022 que indignó a los fanáticos

El 13 de febrero, los Cincinnati Bengals se enfentarán a Los Ángeles Rams en la final del Super Bowl LVI y, como es costumbre, Los Simpson ya sacaron un lugar preferencial para ver el partido. Y es que cada vez que hay un evento de estas características, los fanáticos corren a revisar el historial de episodios de la serie para averiguar si existe alguna predicción que adelante lo que está por ocurrir. Si bien muchas veces hubo sorpresa y efectivamente la familia amarilla pudo prever un resultado deportivo o un evento mundial, para esta ocasión hay muchas dudas al respecto.

La foto que recorrió las redes da a los Bengals como ganadores pero para entender lo que está detrás hay que desglosar la imagen. Lo primero que se ve en la parte superior es a un grupo de porristas con la ropa del equipo de Cincinnati y debajo, un presentador de un programa deportivo hablando del encuentro entre un equipo de Los Ángeles y los Bengals. Además, justo sobre la imagen, unas letras amarillas rezan: “CIN 34 LA 31. Bengals win Super Bowl (los Bengals ganan el Super Bowl)”.

La supuesta predicción que circula en las redes y cuyos protagonistas son Los Simspon Twitter

Ahora bien, en primer lugar hay que saber que el pequeño texto amarillo no corresponde realmente a la serie sino que fue escrito por un usuario de Twitter que editó la imagen.

En cuanto al programa deportivo, ambas capturas corresponden al capítulo 13 de la temporada tres (1992), Lisa, la oráculo o Los pronósticos de Lisa. En él, la hija del medio de Homero y Marge logra predecir resultados deportivos y, en consecuencia, que su papá gane mucho dinero en apuestas. Pero ese episodio esconde un detalle importante: la imagen que vemos en Twitter, también tiene editado a los oponentes ya que el presentador habla del encuentro entre Cincinnati y Miami al comienzo del episodio.

Al comienzo del episodio, se habla del encuentro entre Cincinnati y Miami

Por otro lado está el “Go Bengals” que Homero tiene escrito en el pecho. Esa foto data del capítulo La jugada desesperada de Homero y Ned, octavo episodio de la temporada 16, estrenada en 2005. Luego de que, se vuelva viral por un baile improvisado al ganar un premio en una feria, la comisión de la NFL lo busca para que prepare el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Él, hincha fanático de los Bengals -además de los Isotopos aunque sean disciplinas deportivas distintas- le pide a la gente que lo va a buscar que lo ayuden a borrar el texto que se escribió en el cuerpo porque, tal como cuenta, la tinta había traspasado a la espalda.

Con toda esta información podemos deducir que no se trata de una predicción real de Los Simpson y que, esta vez, sus episodios no adelantan lo que puede llegar a ocurrir en la final del Super Bowl del domingo. De cumplirse lo que dice el tuit, sería un acierto de quien editó la imagen y no de la familia amarilla, aunque las casas de apuestas de los Estados Unidos ya notaron un cambio de tendencia desde que circuló esa imagen.