Surinam vs. Panamá: a qué hora de EE.UU. se enfrentan y cómo ver en vivo el partido rumbo al Mundial 2026

Esta semana comienza la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf con el partido entre Surinam y Panamá, encuentro correspondiente al Grupo A. Las dos selecciones se enfrentarán por primera ocasión en un partido oficial.

Surinam vs. Panamá: a qué hora juegan y cómo ver desde EE.UU.

El partido se jugará este jueves 4 de septiembre en el Dr.Franklin Essed Stadion, Surinam, desde las 17.30 hs (hora del Este de EE.UU.). Los aficionados de ambas selecciones podrán seguir el duelo en EE.UU. a través de Fubo Sports, CBSSN y Fox Deportes, de acuerdo con Claro Sports.

Surinam enfrentará a Panamá, El Salvador y Guatemala en casa y de visita (X/@officialsvb) (X/@officialsvb)

Las actividades del grupo continuarán con el partido entre Guatemala vs El Salvador, el cual se jugará en el estadio Cementos Progreso, a las 22.00 hs, tiempo del Este de Estados Unidos.

En la segunda ronda, Surinam consiguió 10 puntos de los 12 posibles, lo que lo posicionó en el primer lugar del sector F. Con esta cosecha de puntos lograron sellar su pase a la Ronda Final de la Concacaf . Los últimos partidos oficiales de la selección fueron en la Copa Oro 2025 , que se disputó del 14 de junio al 6 de julio. Surinam perdió 2-0 en contra de México y empató en cero con República Dominicana. Desde 1978, Surinam no llegaba a la Ronda Final de la zona.

Surinam vs. Panamá, un partido que promete muchas emociones

Stanley Menzo, actual director técnico de Surinam, dio a conocer la lista de jugadores que serán parte de los primeros partidos del clasificatorio.

Surinam ha participado en una sola ocasión en la ronda final de clasificación al mundial (X/@EstrellaOnline) (X/@EstrellaOnline)

Por otro lado, Thomas Christiansen, técnico de Panamá, mantuvo la base de las fases previas de las eliminatorias, así como de los que fueron a la Copa Oro 2025. De tal manera que no se esperan muchos cambios en su alineación.

Qué necesitan Surinam y Panamá para clasificar al Mundial 2026

Ambas selecciones se ubican en el grupo A de la Ronda Final del clasificatorio de Concacaf, el cual comparten con Guatemala y El Salvador. De acuerdo con la FIFA, el líder de este sector se clasificará de manera directa a la justa.

Por lo tanto, las dos selecciones tendrán que ganar la mayor cantidad de partidos para conseguir ese puesto y asegurar su participación en la máxima competición de naciones a nivel deportivo.

Panamá y Surinam se enfrentarán por primera ocasión de manera oficial (X/@fepafut) (X/@fepafut)

El resto de los grupos quedó de la siguiente manera:

Grupo B : Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago, Bermudas.

: Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago, Bermudas. Grupo C: Costa Rica, Honduras, Haití, Nicaragua

Cabe resaltar que los dos mejores segundos lugares tendrán la oportunidad de representar a la confederación en el Torneo Clasificatorio para la Copa Mundial (repechaje).