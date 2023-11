escuchar

Un equipo de cazadores y conservacionistas de vida silvestre en Florida vivió algo surreal la noche del pasado sábado 4 de noviembre. Los cinco hombres quedaron impactados al encontrar en su camino a una pitón birmana de casi 90 kilos y más de cinco metros de largo, con la que tuvieron que luchar por 45 minutos. Esta captura es la segunda más grande en la región.

Mike Elfenbein, presidente de Conservación del Capítulo Cypress de la Liga Izaak Walton de América, conducía por la Reserva Nacional Big Cypress con su hijo la noche del sábado, cuando ambos vieron a la enorme serpiente cruzando el camino: “Nos topamos con ella al mismo tiempo que otro vehículo que venía en dirección contraria”. De ese automóvil bajaron otros tres hombres que ayudaron a capturar al reptil.

Cinco personas lucharon con una pitón birmana de casi 90 kilos

Elfenbein afirmó para CBS News que el animal “era más que una serpiente, era un monstruo”. El hombre ocasionalmente caza pitones birmanas en la reserva de miles de kilómetros, pero aseguró que nunca había visto una tan grande. En su cuenta de Instagram explicó que el ejemplar debió comer mucha vida silvestre nativa para llegar a ese tamaño. “Nos costó a cinco de nosotros controlarla, contentos de haberla sacado de nuestros Everglades, donde ya no puede comer nuestra vida salvaje”, se lee en la publicación en la que incluyó las fotos del hallazgo.

La enorme pitón birmana, de más de 5 metros, estaba en un camino de terracería Instagram @mike_2lf

El conservacionista, de 45 años, explicó que aunque no conocía a los otros cazadores, todos se unieron para atrapar al enorme reptil. Para Field & Stream, Elfenbein evocó que una vez que vieron a la pitón, del otro coche salió rápidamente un trío de hombres, originarios de Tampa. Uno de ellos agarró a la serpiente por la cola antes de que su hijo saliera para ayudar.

“No le gustaba lo que tiraba de ella, así que se giró y volvió a subir sobre su cuerpo a toda velocidad”. Elfenbein y su hijo estiraron a la pitón birmana, mientras los otros cazadores saltaron sobre su lomo: “Se necesitó todo lo que teníamos para mantenerla inmovilizada”. Incluso con cinco hombres encima, la serpiente pudo levantarlos del suelo y seguir moviéndose.

¿Qué había dentro de la monstruosa pitón en Florida?

La revista especializada en temas de caza, pesca, camping y recreación al aire libre reveló que, en una necropsia realizada al animal, se encontraron restos de venado de meses de antigüedad dentro de su estómago. Amy Siewe, una cazadora profesional de pitones desde 2019 mató a la serpiente con una pistola, debido a la eutanasia aprobada por la Asociación Veterinaria Estadounidense.

Siewe, consultada por CBS News, afirmó que “era difícil comprender el tamaño”. La mujer llevó la pitón a casa para pesarla y llamó a Conservancy of Southwest Florida para registrar las medidas del reptil, que se volvió la segunda más pesada capturada hasta la fecha en el estado, confirmó al medio Ian Bartoszek, gerente de investigación de la conservación.

Esta pitón birmana es la segunda más grande capturada en Florida Instagram @mike_2lf

¿Por qué se pueden cazar pitones en Florida?

De acuerdo con Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, las pitones birmanas no son nativas de Florida y se consideran una especie invasora debido a su impacto en la vida silvestre. Además, no están protegidas en el estado, excepto por la ley contra la crueldad, por lo que pueden ser sacrificadas humanamente en propiedad privada con el permiso del propietario, durante todo el año y sin permiso o licencia de caza en 32 tierras administradas por la Comisión en el sur de Florida.

A partir del 29 de abril de 2021, las pitones birmanas se agregaron a la lista de especies prohibidas de la entidad. Se ha descubierto que se alimentan de una variedad de mamíferos, aves, reptiles e incluso caimanes. Actualmente, la comisión realiza investigaciones para determinar los impactos que tienen las pitones en las especies de mamíferos nativos, ya que pueden consumir especies amenazadas o en peligro de extinción, como sucedió con las ratas de bosque de Key Largo.

