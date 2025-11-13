Tabla de posiciones del grupo A de las eliminatorias de Concacaf: Guatemala busca pasar al Mundial 2026
Comienzan a definirse los candidatos que podrían clasificar de manera directa a la Copa Mundial del próximo año
Después del cuarto partido de la Ronda Final de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf, comienzan a definirse los equipos que podrían obtener su pase directo al Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.
Cómo va la tabla de clasificación del Grupo A de Concacaf
Con su reciente victoria ante El Salvador, Guatemala se colocó en el tercer lugar del Grupo A, manteniendo intactas sus posibilidades de hacer historia y clasificar por primera vez a una Copa del Mundo.
El empate entre Panamá y Surinam dejó el grupo muy ajustado, con apenas un punto de diferencia entre los tres primeros lugares. Así marcha la tabla de posiciones hasta octubre:
- Surinam: 6 puntos
- Panamá: 6 puntos
- Guatemala: 5 puntos
- El Salvador: 3 puntos
En este escenario, La Selecta necesitaría un auténtico milagro para obtener el pase directo, aunque todavía conserva opciones de acceder al repechaje intercontinental, que se jugará en marzo de 2026.
Así están los otros grupos
Grupo B
- Jamaica: 9 puntos
- Curazao: 8 puntos
- Trinidad y Tobago: 5 puntos
- Bermudas: 0 puntos
Grupo C
- Honduras: 8 puntos
- Costa Rica: 6 puntos
- Haití: 5 puntos
- Nicaragua: 1 punto
Ranking general (mejores equipos hasta el momento)
- Curazao – 8 puntos
- Costa Rica – 6 puntos
- Panamá – 6 puntos
Cuántos partidos le restan al Grupo A en las eliminatorias de Concacaf
Cada selección disputará un total de seis encuentros en esta ronda; hasta ahora se han jugado cuatro, por lo que solo restan dos jornadas decisivas en noviembre de 2025:
Los partidos que le restan al Grupo A se jugarán en noviembre y son los siguientes:
Jueves, 13 de noviembre de 2025
- Guatemala vs. Panamá – Estadio Manuel Felipe Carrera, 22:00 h (ET)
- Surinam vs. El Salvador – Estadio Franklin Essed, 18:00 h (ET)
Martes, 18 de noviembre de 2025
- Panamá vs. El Salvador – Estadio Romel Fernández, 21:00 h (ET)
- Guatemala vs. Surinam – Estadio Manuel Felipe Carrera, 21:00 h (ET)
Quién tiene más posibilidades de llegar al Mundial 2026 del Grupo A
Por ahora, Surinam y Panamá son los principales favoritos para quedarse con el boleto directo al Mundial 2026, al compartir el liderato del grupo con seis puntos cada uno y la misma diferencia de goles (+1).
Sin embargo, Guatemala sigue en la pelea. Si logra vencer en casa a Panamá y Surinam en las dos últimas fechas, podría terminar como líder del Grupo A y obtener su primer pase histórico a una Copa del Mundo.
Según el reglamento de la Concacaf, los tres primeros lugares de grupo avanzan directamente al Mundial, mientras que los dos mejores segundos lugares disputarán el repechaje intercontinental.
