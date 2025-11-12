Tabla de posiciones del grupo C de las eliminatorias de Concacaf: Honduras y Costa Rica por un cupo al Mundial 2026

La ronda final para la clasificación de la Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf, por sus siglas en español) está próxima a concluir. La tabla de posiciones del grupo C muestra una diferencia considerable entre el equipo que lidera y el que ocupa el último lugar en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Cómo se encuentra la tabla de posiciones del grupo C

El grupo C está conformado por Honduras, Haití, Costa Rica y Nicaragua. Restan dos fechas para definir en noviembre para saber qué selecciones avanzarán de manera directa y cuáles disputarán el repechaje por un lugar en la Copa del Mundo 2026, según la Concacaf.

Costa Rica de coloca en una posición de disputa directa por el liderato, y es aspirante a ser uno de los mejores segundos lugares en el repechaje continental (Instagram/@fedefutbolcrc)

Tabla de posiciones – Grupo C

Honduras: 8 puntos

8 puntos Costa Rica: 6 puntos

6 puntos Haití: 5 puntos

5 puntos Nicaragua: 1 punto

La selección hondureña encabeza el grupo C con una destacada actuación: se mantiene invicta y sin recibir goles. En su último encuentro, Honduras goleó 3-0 a Haití. Con ese triunfo, sumó tres puntos y recuperó el liderazgo con 8 unidades y una diferencia de goles de +5, que podría ser decisiva, según OneFootball.

Costa Rica tampoco se queda atrás. Después de tres empates consecutivos, goleó 4-1 a Nicaragua y se ubicó en el segundo puesto, con 6 puntos. Este resultado la deja en una posición de disputa directa por el liderato y como una fuerte candidata a ocupar uno de los mejores segundos lugares en el repechaje continental.

Haití, que venía de un empate y una victoria, cayó al tercer lugar con 5 puntos y ahora enfrenta el desafío de recuperar terreno en casa en la última ventana, con su diferencia de goles reducida a cero.

Finalmente, Nicaragua, con apenas 1 punto y una diferencia de -8, podría quedar fuera del Mundial 2026. Sus esperanzas de clasificación dependen de una combinación de resultados improbables en noviembre.

Haití se ubica tercero en la tabla de posiciones con 5 puntos (X/@fhfhaiti)

Cómo se jugarán las últimas dos fechas del grupo C

El grupo C fue el primero en completar sus cuatro partidos de la ventana de octubre y dejó todo preparado para un cierre decisivo en noviembre. Los encuentros restantes serán los siguientes:

13 de noviembre de 2025

Nicaragua vs. Honduras: 22.00 hs del Este de Estados Unidos, en el Estadio Nacional Managua.

22.00 hs del Este de Estados Unidos, en el Estadio Nacional Managua. Haití vs. Costa Rica: 20.00 hs del Este de Estados Unidos, en el Estadio Ergilio Hato (Willemstad).

18 de noviembre de 2025

Costa Rica vs. Honduras: 21.00 hs del Este de Estados Unidos, en el Estadio Nacional de Costa Rica (San José).

21.00 hs del Este de Estados Unidos, en el Estadio Nacional de Costa Rica (San José). Haití vs. Nicaragua: 21.00 hs del Este de Estados Unidos, en el Estadio Ergilio Hato (Willemstad).

Con solo dos puntos de diferencia entre el primero y el segundo, y un tercer lugar aun con posibilidades matemáticas, el grupo C promete una definición intensa por el pase directo al Mundial.

Al concluir la ronda final, los tres ganadores de grupo se clasificarán directamente a la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde se unirán a los anfitriones Canadá, México y Estados Unidos.

Nicaragua se ubica al final de tabla y sus esperanzas de clasificación se limitan a un milagro matemático (Instagram/@laazulyblanco)

Cómo quedaron los otros grupos de Concacaf

Grupo A

El grupo A es el más parejo de las eliminatorias, ya que todos los equipos mantienen chances de ocupar cualquiera de las cuatro posiciones. Según la Concacaf, la tabla es la siguiente:

Surinam: 6 puntos

6 puntos Panamá: 6 puntos

6 puntos Guatemala: 5 puntos

5 puntos El Salvador: 3 puntos

Grupo B

Jamaica y Curazao ocupan el primer y segundo puesto del grupo B, respectivamente. Más abajo figura Trinidad y Tobago, mientras que Bermuda no logró sumar puntos y quedó sin posibilidades mundialistas.

Jamaica: 9 puntos

9 puntos Curazao: 8 puntos

8 puntos Trinidad y Tobago: 5 puntos

5 puntos Bermuda: 0 puntos

Cuándo empieza y cuántos partidos tendrá el Mundial 2026

La Copa del Mundo comenzará el 11 de junio de 2026 con el partido inaugural en el Estadio Azteca. El nuevo campeón se conocerá el 19 de julio, informó ESPN.

En total se disputarán 104 partidos, 40 más que en la última edición del torneo de la FIFA. Con el nuevo formato, los finalistas deberán jugar ocho encuentros para alcanzar la cima del mundo.