Se acerca el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y, como suele suceder, las compañías aprovechan la fecha festiva para ofrecer una batería de ofertas e incrementar sus ventas. En esta oportunidad, una empresa de techado en Florida regalará un pavo gratis y un rifle de asalto AR-15 a cualquiera que apriete el gatillo el próximo 23 de noviembre.

“El pavo los hará sentarse a todos a la mesa para que puedan pasar tiempo juntos. El techo protegerá su hogar y el rifle AR-15 protegerá a su familia”, expresó Jason Polly, presidente de Roof EZ, con sede en Cape Coral, en el condado de Lee, muy cerca de Fort Myers.

Polly le dijo al medio local Wesh 2 News que tuvo la idea luego de ver que una empresa de Alabama ofrecía lo mismo. “Pensé que como estamos en Florida, eso era lo más floridano que podíamos hacer”, sostuvo el hombre, que tituló la promoción “Roof and Gobble”, que en español se traduciría como “Techo y engullir”.

La polémica promoción de la empresa Roof EZ Inc. para el Día de Acción de Gracias Facebook/Roof EZ Inc.

En ese orden, Polly, defensor de la portación de armas de fuego, también expresó que “todo el mundo necesitaba un rifle″. “El mundo es un lugar muy loco en este momento. Si se puede conseguir un techo y un AR-15, ambos como protección, ¿por qué no?”, manifestó.

No obstante, no todos aquellos interesados podrán hacerse de esta oferta especial. Para ser acreedor, la persona no puede tener en su registro ningún delito grave y deberá someterse de manera voluntaria a una verificación de antecedentes.

Una vez revisados los precedentes, se podrá retirar el arma en el campo de tiro de Cape Coral. Polly añadió que la oferta había sido llamativa y que varios de sus clientes ya se habían anotado para recibir el especial de este noviembre.

Jason Polly, presidente de Roof EZ Inc. Wesh 2 News

La publicidad se hizo muy conocida a través de redes sociales, donde aquellos que se oponen al libre porte de armas se pronunciaron en contra de la oferta. Según consignó Wink, Patricia Brigham, presidenta de Prevent Gun Violence Florida, expresó: “¿Por qué una empresa querría regalar AR-15? ¿Para aquellos que van a tener un techo nuevo? ¿Cuál es el propósito de eso? Es algo destructivo. Ese negocio no hace más que contribuir a una cultura de violencia armada. El AR-15 es la elección de los tiradores masivos”.

Con severidad, la activista sostuvo que, en lo que iba de año, 600 personas habían muerto en Estados Unidos en tiroteos masivos. “Apoyar los valores de la familia estadounidense agregando más rifles de guerra AR-15 al flujo público no es coherente. Ese no es un valor familiar en absoluto. Los valores familiares tienen que ver con el amor, la aceptación y el perdón, no con equipar aún más al público con estas armas de fuego de estilo militar. Es enfermizo”, dijo.

En Estados Unidos, el derecho de posesión de armas por parte de la población está protegido constitucionalmente bajo la Segunda Enmienda. A partir del 1° de julio de este año, Florida se convirtió en el 26° estado en defender legalmente la portación oculta sin necesidad de tramitar permisos.

