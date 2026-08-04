Temblor en EEUU: últimos reportes de sismos hoy martes 4 de agosto
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este martes en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
Sismo a 10 km NNE of Kettleman City, California
- Latitud: 36.092335
- Longitud: -119.929665
- Profundidad: 15.210
- Magnitud: 3.66
- Localización: 10 km NNE of Kettleman City, California
Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto en un auto
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (SSN) les recomienda a quienes se encuentren dentro de un auto al momento de producirse un sismo, detenerse y salir del vehículo hacia un lugar seguro. Además, es importante mantenerse alejado de edificios, árboles y postes de luz.
Consejos sobre cómo actuar ante un terremoto en un supermercado
Si se desencadena un terremoto mientras se encuentra dentro de un supermercado en el momento en que se desencadena un terremoto, es importante mantener la calma y colocarse en un lugar seguro, que puede ser debajo de un elemento firme o, si no es posible, junto a él. Además, se debe buscar si hay sitios de protección sísmica marcados dentro del recinto. Asimismo, se recomienda alejarse de las góndolas para evitar ser golpeado por cualquier objeto que caiga de ellas. Si se corta la luz, se deben usar linternas para iluminar: velas, fósforos o encendedores pueden provocar explosiones en caso de fuga de gas.
Sismo a 11 km NNE of Kettleman City, California
- Latitud: 36.101501
- Longitud: -119.926331
- Profundidad: 10.490
- Magnitud: 2.61
- Localización: 11 km NNE of Kettleman City, California
Sismo a 6 km ENE of Steele, Missouri
- Latitud: 36.100667
- Longitud: -89.756833
- Profundidad: 9.790
- Magnitud: 2.63
- Localización: 6 km ENE of Steele, Missouri
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