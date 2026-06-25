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Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy jueves 25 de junio
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este jueves en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
Sismo a 12 km ESE of Millville, Utah
- Latitud: 41.66
- Longitud: -111.68
- Profundidad: 2.8
- Magnitud: 2.2
- Localización: 12 km ESE of Millville, Utah
Sismo a 12 km E of Millville, Utah
- Latitud: 41.66
- Longitud: -111.67
- Profundidad: 9.1
- Magnitud: 2.6
- Localización: 12 km E of Millville, Utah
Sismo a 6 km NNW of Redwood Valley, California
- Latitud: 39.32
- Longitud: -123.22
- Profundidad: 5.5
- Magnitud: 2.3
- Localización: 6 km NNW of Redwood Valley, California
Sismo a 11 km N of Redwood Valley, California
- Latitud: 39.36
- Longitud: -123.22
- Profundidad: 7.3
- Magnitud: 2.5
- Localización: 11 km N of Redwood Valley, California
Sismo a 12 km ESE of Willits, California
- Latitud: 39.37
- Longitud: -123.23
- Profundidad: 6.8
- Magnitud: 2.2
- Localización: 12 km ESE of Willits, California
Sismo a 18 km SSE of Malibu, California
- Latitud: 33.87
- Longitud: -118.72
- Profundidad: 3.2
- Magnitud: 2.0
- Localización: 18 km SSE of Malibu, California
Sismo a 13 km W of Petrolia, California
- Latitud: 40.32
- Longitud: -124.44
- Profundidad: 9.9
- Magnitud: 2.1
- Localización: 13 km W of Petrolia, California
Sismo a 14 km W of Petrolia, California
- Latitud: 40.32
- Longitud: -124.45
- Profundidad: 10.4
- Magnitud: 2.2
- Localización: 14 km W of Petrolia, California
Sismo a 27 km W of Petrolia, California
- Latitud: 40.30
- Longitud: -124.60
- Profundidad: 1.8
- Magnitud: 3.4
- Localización: 27 km W of Petrolia, California
LA NACION
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