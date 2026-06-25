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Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy jueves 25 de junio

Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este jueves en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto

Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy jueves 25 de junio
Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy jueves 25 de junio

Sismo a 12 km ESE of Millville, Utah

  • Latitud: 41.66
  • Longitud: -111.68
  • Profundidad: 2.8
  • Magnitud: 2.2
  • Localización: 12 km ESE of Millville, Utah

Sismo a 12 km E of Millville, Utah

  • Latitud: 41.66
  • Longitud: -111.67
  • Profundidad: 9.1
  • Magnitud: 2.6
  • Localización: 12 km E of Millville, Utah

Sismo a 6 km NNW of Redwood Valley, California

  • Latitud: 39.32
  • Longitud: -123.22
  • Profundidad: 5.5
  • Magnitud: 2.3
  • Localización: 6 km NNW of Redwood Valley, California

Sismo a 11 km N of Redwood Valley, California

  • Latitud: 39.36
  • Longitud: -123.22
  • Profundidad: 7.3
  • Magnitud: 2.5
  • Localización: 11 km N of Redwood Valley, California

Sismo a 12 km ESE of Willits, California

  • Latitud: 39.37
  • Longitud: -123.23
  • Profundidad: 6.8
  • Magnitud: 2.2
  • Localización: 12 km ESE of Willits, California

Sismo a 18 km SSE of Malibu, California

  • Latitud: 33.87
  • Longitud: -118.72
  • Profundidad: 3.2
  • Magnitud: 2.0
  • Localización: 18 km SSE of Malibu, California

Sismo a 13 km W of Petrolia, California

  • Latitud: 40.32
  • Longitud: -124.44
  • Profundidad: 9.9
  • Magnitud: 2.1
  • Localización: 13 km W of Petrolia, California

Sismo a 14 km W of Petrolia, California

  • Latitud: 40.32
  • Longitud: -124.45
  • Profundidad: 10.4
  • Magnitud: 2.2
  • Localización: 14 km W of Petrolia, California

Sismo a 27 km W of Petrolia, California

  • Latitud: 40.30
  • Longitud: -124.60
  • Profundidad: 1.8
  • Magnitud: 3.4
  • Localización: 27 km W of Petrolia, California
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