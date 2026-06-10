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Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy miércoles 10 de junio

Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este miércoles en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto

Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy miércoles 10 de junio
Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy miércoles 10 de junio

Sismo a 30 km NW of Toyah, Texas

  • Latitud: 31.51
  • Longitud: -104.01
  • Profundidad: 7.3
  • Magnitud: 2.6
  • Localización: 30 km NW of Toyah, Texas

Sismo a 30 km NW of Toyah, Texas

  • Latitud: 31.52
  • Longitud: -104.01
  • Profundidad: 4.7
  • Magnitud: 2.3
  • Localización: 30 km NW of Toyah, Texas

Sismo a 6 km SSW of Westbrook, Texas

  • Latitud: 32.31
  • Longitud: -101.04
  • Profundidad: 2.6
  • Magnitud: 2.6
  • Localización: 6 km SSW of Westbrook, Texas

Sismo a 3 km NE of Trinidad, California

  • Latitud: 41.08
  • Longitud: -124.11
  • Profundidad: 20.6
  • Magnitud: 2.3
  • Localización: 3 km NE of Trinidad, California

Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto:

  • Mantener la calma: Correr o gritar solo puede aumentar el riesgo de lesiones.
  • Agacharse, cubrirse y agarrarse: Si se está en un edificio, es importante buscar un lugar seguro debajo de un escritorio o mesa. Si se está al aire libre, hay que encontrar un lugar alto y alejado de edificios o árboles.
  • No usar el ascensor: dado que estos pueden quedar atrapados o caer durante un temblor.
  • Si se está en un automóvil: hay que detenerse y salir del vehículo. También se debe alejar de edificios, árboles y postes de luz.
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