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Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy miércoles 10 de junio
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este miércoles en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
Sismo a 30 km NW of Toyah, Texas
- Latitud: 31.51
- Longitud: -104.01
- Profundidad: 7.3
- Magnitud: 2.6
- Localización: 30 km NW of Toyah, Texas
Sismo a 30 km NW of Toyah, Texas
- Latitud: 31.52
- Longitud: -104.01
- Profundidad: 4.7
- Magnitud: 2.3
- Localización: 30 km NW of Toyah, Texas
Sismo a 6 km SSW of Westbrook, Texas
- Latitud: 32.31
- Longitud: -101.04
- Profundidad: 2.6
- Magnitud: 2.6
- Localización: 6 km SSW of Westbrook, Texas
Sismo a 3 km NE of Trinidad, California
- Latitud: 41.08
- Longitud: -124.11
- Profundidad: 20.6
- Magnitud: 2.3
- Localización: 3 km NE of Trinidad, California
Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto:
- Mantener la calma: Correr o gritar solo puede aumentar el riesgo de lesiones.
- Agacharse, cubrirse y agarrarse: Si se está en un edificio, es importante buscar un lugar seguro debajo de un escritorio o mesa. Si se está al aire libre, hay que encontrar un lugar alto y alejado de edificios o árboles.
- No usar el ascensor: dado que estos pueden quedar atrapados o caer durante un temblor.
- Si se está en un automóvil: hay que detenerse y salir del vehículo. También se debe alejar de edificios, árboles y postes de luz.
LA NACION
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