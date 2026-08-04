Temblor en México: últimos reportes de sismos hoy martes 4 de agosto
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este martes en todo el territorio mexicano; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
Sismo a 161 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, Chiapas
- Latitud: 14.162000
- Longitud: -93.597000
- Profundidad: 10.000
- Magnitud: 4.5
- Localización: 161 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, Chiapas
¿Cuál es la diferencia entre sismo y terremoto?
En lo coloquial, se usa la palabra “sismo” para cualquier movimiento que se produce en la corteza terrestre. Este puede ser leve o bastante fuerte. En tanto, cuando se habla de un terremoto, quiere decir que las ondas sísmicas fueron tan intensas hasta el punto de causar daños y víctimas.
¿Cuál es la diferencia entre sismo, temblor y terremoto?
Todos estos términos son sinónimos. De todos modos, se utiliza el término “sismo” cuando se hace referencia a cualquier movimiento de la corteza terrestre, sin importar su intensidad o las consecuencias que provocó. En tanto, el uso de “temblor” o “terremoto” sí se diferencia por estas características. Temblor es utilizado cuando el movimiento provocado por el sismo es leve y no ocasiona daños. Mientras tanto, el terremoto tiene una magnitud mayor, hasta el punto de causar víctimas o destrucción severa en las edificaciones.
Sismo a 54 km al SUROESTE de SAYULA DE ALEMAN, Veracruz
- Latitud: 17.497000
- Longitud: -95.275000
- Profundidad: 122.400
- Magnitud: 4.0
- Localización: 54 km al SUROESTE de SAYULA DE ALEMAN, Veracruz
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