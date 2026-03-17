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Temblor en México: últimos sismos reportados hoy martes 17 de marzo

Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este martes en todo el territorio mexicano; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto

Temblor en México: últimos sismos reportados hoy martes 17 de marzo
Temblor en México: últimos sismos reportados hoy martes 17 de marzo

¿Qué es lo que causa un sismo?

Un sismo o terremoto es un movimiento brusco de la tierra causado por la liberación repentina de energía dentro de la misma. La causa más común de este fenómeno natural es el movimiento de las placas tectónicas, por lo que es común en zonas de fallas porque estas chocan o se deslizan entre sí. Esta fricción genera una tensión inmensa entre las placas que al liberarse produce vibraciones masivas, llamadas ondas sísmicas. Estas se trasladan a través de la roca y hacia la superficie.

Sismo a 83 km al SURESTE de SALINA CRUZ, Oaxaca

  • Latitud: 15.598
  • Longitud: -94.706
  • Profundidad: 16.7
  • Magnitud: 4.1
  • Localización: 83 km al SURESTE de SALINA CRUZ, Oaxaca

¿Cuál es la diferencia entre sismo y terremoto?

En lo coloquial, se usa la palabra “sismo” para cualquier movimiento que se produce en la corteza terrestre. Este puede ser leve o bastante fuerte. En tanto, cuando se habla de un terremoto, quiere decir que las ondas sísmicas fueron tan intensas hasta el punto de causar daños y víctimas.

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