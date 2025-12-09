Temporada de impuestos 2026: las advertencias del IRS para todos los contribuyentes

La declaración de impuestos de 2026 llegará con cambios derivados de las actualizaciones del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y las modificaciones incorporadas de la ley One Big Beautiful Bill (OBBB, por sus siglas en inglés). En un comunicado, se explicaron los documentos que los contribuyentes pueden empezar a reunir.

Los documentos esenciales para presentar impuestos en 2026

El IRS recomienda planificar la declaración de impuestos para evitar cualquier tipo de error que retrase los reembolsos.

La ley “One Big Beautiful Bill” redefine deducciones y créditos federales Freepick

Los contribuyentes pueden reunir:

Datos bancarios.

Formularios W-2 de empleadores.

Formularios 1099 de bancos u otras entidades.

Formularios 1099-K, 1099-MISC y 1099-NEC para quienes operaron en el gig economy —economía de trabajos por encargo o economía de plataforma—.

Registros de transacciones con activos digitales.

Formulario 1095-A para cobertura del mercado de salud.

Comunicaciones oficiales del IRS, incluidos avisos CP01A.

El organismo insiste en esperar todos los comprobantes antes de enviar el trámite.

Los principales cambios derivados de la One Big Beautiful Bill

El IRS y el Departamento del Tesoro trabajan en la aplicación de la ley OBBB, que ajusta los impuestos federales, descuentos y créditos.

Entre los puntos destacados, confirmados en los avisos regulatorios y ajustes por inflación del IRS, están:

Tablas de impuestos federales aplicables al año fiscal 2026.

Cambios en la deducción estándar.

Cambios en el Crédito por Ingreso al Trabajo.

Modificaciones en los créditos energéticos.

Actualizaciones sobre las retenciones y parámetros de ingresos sujetos a tributación.

La entidad recomienda revisar la página oficial de disposiciones del OBBB para conocer las fechas de vigencia y los posibles impactos a nivel individual.

El organismo recomienda no presentar la declaración hasta tener todos los comprobantes Freepik

¿Cómo se puede usar la cuenta en línea del IRS?

El organismo recuerda que su cuenta digital permite consultar datos tributarios de forma segura. Entre las funciones disponibles se incluyen:

Acceso a declaraciones recientes, Ingreso Bruto Ajustado (AGI, por sus siglas en inglés) y transcripciones.

Pago, programación y revisión de transferencias.

Obtención o revisión del PIN de Protección de Identidad (IP PIN).

Autorización remota a profesionales para ver registros.

Acceso a W-2 y determinados 1099.

Depósito directo: el método más rápido para recibir reembolsos

El IRS reiteró que el depósito directo es la forma más rápida de recibir devoluciones y pagos. Además, informó que, en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 14247, comenzó a eliminar gradualmente los cheques en papel desde el 30 de septiembre de 2025, por lo que la mayoría de los contribuyentes deberán proporcionar su número de ruta y de cuenta bancaria.

Para quienes no poseen una cuenta, el organismo sugiere abrir una en instituciones aseguradas por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) o buscar cooperativas de crédito mediante la herramienta del Localizador Nacional de Cooperativas de Crédito.

El organismo insta a prepararse con anticipación para evitar retrasos Freepick

Los veteranos pueden recurrir al Programa de Servicios Bancarios para Veteranos (VBBP, por sus siglas en inglés) para identificar opciones seguras.

A su vez, el IRS añadió que algunas tarjetas prepagas, billeteras digitales y aplicaciones móviles también aceptan depósitos directos, siempre que se incluyan números de ruta y cuenta asociados. En todos los casos, recomendó verificar esta información con cada proveedor antes de usarla para trámites tributarios.