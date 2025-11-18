Cambios del IRS para la temporada de declaración de impuestos 2026: todo lo que hay que saber

Con nuevos cambios bajo las políticas del presidente Donald Trump, pronto será el inicio de una nueva temporada de declaración de impuestos. Para 2026, el gobierno de EE.UU. eliminó la plataforma Direct File del Sistema de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). A su vez, impuso límites elevados para las donaciones caritativas, modificó las deducciones estándar y realizó otros ajustes.

Cambios del IRS para la temporada de declaración de impuestos 2026

La primera modificación que impactará a todos los contribuyentes consiste en la eliminación de IRS Direct File. La plataforma, que permitía completar la declaración de impuestos y presentarla de manera gratuita, dejará de estar disponible. El programa, lanzado durante la presidencia de Joe Biden, era elogiado por simplificar, agilizar y abaratar la declaración de impuestos, pero fue ampliamente criticado por legisladores republicanos.

El IRS eliminó la herramienta Direct File que permitía preparar la declaración de impuestos de manera sencilla y gratuita Freepik

Como alternativa, existen varias empresas que ofrecen asistencia para completar las declaraciones, aunque no son baratas. Al respecto, según citó The Hill, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo que el sistema “no se utilizaba mucho” y argumentó que “el sector privado puede ofrecer un mejor servicio“.

Los datos indican que 296.531 contribuyentes presentaron declaraciones aceptadas para el año fiscal 2025 mediante este sistema. El medio mencionado también señaló que el número es mayor al año anterior, cuando 140.803 personas utilizaron esta vía.

Cambios para la temporada de declaración de impuestos 2026: montos actualizados

Para la próxima temporada de presentación de declaraciones, la “One Big Beautiful Bill Act” introdujo modificaciones determinantes. En primer lugar, la deducción estándar incrementa hacia 31.500 dólares para las parejas casadas que presentan una declaración conjunta.

Para los contribuyentes solteros y las personas casadas que presentan declaraciones por separado, el número aumenta a US$15.750 para el año fiscal 2026. En el caso de los jefes de familia, alcanza el monto de US$23.625.

Para 2027, la deducción estándar experimentará un incremento a US$16.100 para declarantes solteros; US$32.200 para declaraciones conjuntas; y US$24.150 para jefes de familia, según el sitio web oficial del IRS.

La deducción estándar aumenta a US$15.750 para el año fiscal 2026 para contribuyentes solteros Freepik

El proyecto de ley impulsado por el presidente Donald Trump también establece nuevos límites para las donaciones caritativas. Esto implica una deducción directa de US$1000 para contribuyentes solteros y de US$2000 para matrimonios que presentan una declaración conjunta.

En el caso de aquellos contribuyentes con ingresos altos o que planean detallar sus deducciones, un límite mínimo hará deducibles únicamente las donaciones superiores al 0,5% de su ingreso bruto ajustado.

Fechas clave del IRS para la temporada de declaración de impuestos 2026

De acuerdo con la información de Liberty Tax, las fechas más importantes para tener en cuenta en relación con la presentación de declaraciones son:

15 de enero de 2026 : vencimiento del pago estimado de impuestos del 4.º trimestre de 2025, aplicable a trabajadores autónomos, freelancers, contratistas independientes e inversionistas que deban hacer pagos trimestrales.

: vencimiento del pago estimado de impuestos del 4.º trimestre de 2025, aplicable a trabajadores autónomos, freelancers, contratistas independientes e inversionistas que deban hacer pagos trimestrales. 31 de enero de 2026: fecha límite para que los empleadores entreguen los formularios W-2 y 1099-NEC a los trabajadores. La entrega a empleados es el 31/1; algunas presentaciones al gobierno pueden tener fechas distintas según el tipo de formulario.

fecha límite para que los empleadores entreguen los formularios W-2 y 1099-NEC a los trabajadores. La entrega a empleados es el 31/1; algunas presentaciones al gobierno pueden tener fechas distintas según el tipo de formulario. 15 de abril de 2026 : límite para presentar la declaración federal de impuestos del año fiscal 2025. Ese mismo día vence también el primer pago estimado de impuestos de 2026 para quienes pagan trimestralmente.

: límite para presentar la declaración federal de impuestos del año fiscal 2025. Ese mismo día vence también el primer pago estimado de impuestos de 2026 para quienes pagan trimestralmente. 15 de octubre de 2026: fecha límite extendida para presentar los impuestos de 2025, siempre que se haya solicitado una prórroga antes del 15 de abril de 2026.

El 15 de abril de 2026 es la fecha límite para presentar la declaración de impuestos Freepik

Para obtener una prórroga, los contribuyentes deben presentar antes del 15 de abril el Formulario 4868. Es importante aclarar que la extensión solo aplica a la presentación de la declaración. Si el peticionario adeuda impuestos, debe pagar antes del 15 de abril para evitar multas.

Consejos para la temporada de declaración de impuestos 2026

