Temporada de tiburones: cuál es el estado con más ataques y cómo nadar seguro en sus playas
Los expertos dieron una serie de recomendaciones para evitar las mordeduras de este animal
La temporada de tiburones en Estados Unidos se desarrolla en los meses más cálidos entre primavera y otoño, con su pico en septiembre. ¿Cuál es el estado con más ataques y qué medidas de seguridad recomiendan los expertos en las playas?
El estado de EE.UU. con más ataques de tiburones
Florida es el territorio que registró más mordidas por parte de este animal marino en ese país, según un análisis realizado por The New York Times, aunque Hawái tiene mayor tasa de ataques mortales.
En 2023, el Estado del Sol registró 16 incidentes, el 44% del total nacional, relacionados con tiburones. Si bien no se produjo ninguna muerte de este tipo desde hace más de dos décadas, los encuentros con esta especie son frecuentes a mediados de primavera, principalmente en septiembre.
En tanto, expertos consultados por el medio mencionado indicaron que existe mayor probabilidad de recibir el impacto de un rayo o el ataque de un oso que una mordida de tiburón y únicamente cuatro especies de ese animal de las más de 500 atacaron a humanos en el territorio.
Hawái sigue a Florida con respecto a las mordidas de tiburón y lidera el listado sobre muertes relacionadas con ese animal, con aproximadamente una cada dos años. Sin embargo, hay 130 veces mayor probabilidad de ahogarse en el agua. En 2023, 36 personas fueron atacadas por esa especie en EE.UU. y dos fallecieron.
Por su parte, California registró dos ataques de tiburón en 2023, aunque los blancos suelen protagonizar lesiones más graves y se concentran en la “Zona Roja” (“Red Triangle”) en el Área de la Bahía, entre verano y otoño.
Consejos para la seguridad ante ataques de tiburones en Estados Unidos
Especialistas consultados por el medio mencionado dieron una serie de recomendaciones para evitar los encuentros con estos animales en las playas.
Así, indicaron que los surfistas son los que mayor riesgo corren de sufrir mordeduras de tiburón, dado que las tablas empleadas pueden confundirlos por su apariencia similar a la de una foca desde debajo del agua.
- Permanecer en grupo: dado que nadar solo en aguas abiertas incrementa el riesgo.
- Estar atento al horario: en el amanecer y el atardecer, hay menor visibilidad y los tiburones pueden confundir a los nadadores con alimento. Además, durante estos períodos del día, suelen acercarse más a las orillas debido a la poca presencia de bañistas.
- Alejarse de fuentes de alimento: evitar las colonias de focas y bancos de peces.
- Utilizar prendas de baño no llamativos: los contrastes de colores y tonos brillantes pueden confundirlos con ciertos peces.
- Deportes acuáticos: los expertos indicaron que el kayak y el canotaje son de las actividades más seguras en este sentido, dado que los ataques registrados únicamente derivaron en daños en las embarcaciones.
- Heridas abiertas: la creencia popular de que los tiburones se sienten atraídos por la sangre no es respaldada por los especialistas consultados. Por lo que instaron a no preocuparse por este tipo de lesiones a la población humana que frecuenta las costas de Estados Unidos.
