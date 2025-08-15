Temporada de tiburones: cuál es el estado con más ataques y cómo nadar seguro en sus playas

La temporada de tiburones en Estados Unidos se desarrolla en los meses más cálidos entre primavera y otoño, con su pico en septiembre. ¿Cuál es el estado con más ataques y qué medidas de seguridad recomiendan los expertos en las playas?

El estado de EE.UU. con más ataques de tiburones

Florida es el territorio que registró más mordidas por parte de este animal marino en ese país, según un análisis realizado por The New York Times, aunque Hawái tiene mayor tasa de ataques mortales.

En qué mes es más frecuente el ataque de tiburones en Florida Freepik

En 2023, el Estado del Sol registró 16 incidentes, el 44% del total nacional, relacionados con tiburones. Si bien no se produjo ninguna muerte de este tipo desde hace más de dos décadas, los encuentros con esta especie son frecuentes a mediados de primavera, principalmente en septiembre.

En tanto, expertos consultados por el medio mencionado indicaron que existe mayor probabilidad de recibir el impacto de un rayo o el ataque de un oso que una mordida de tiburón y únicamente cuatro especies de ese animal de las más de 500 atacaron a humanos en el territorio.

Hawái sigue a Florida con respecto a las mordidas de tiburón y lidera el listado sobre muertes relacionadas con ese animal, con aproximadamente una cada dos años. Sin embargo, hay 130 veces mayor probabilidad de ahogarse en el agua. En 2023, 36 personas fueron atacadas por esa especie en EE.UU. y dos fallecieron.

Los surfistas tienen mayor riesgo de ser atacados por estos animales Freepik

Por su parte, California registró dos ataques de tiburón en 2023, aunque los blancos suelen protagonizar lesiones más graves y se concentran en la “Zona Roja” (“Red Triangle”) en el Área de la Bahía, entre verano y otoño.

Consejos para la seguridad ante ataques de tiburones en Estados Unidos

Especialistas consultados por el medio mencionado dieron una serie de recomendaciones para evitar los encuentros con estos animales en las playas.

Los expertos dieron recomendaciones para reducir el riesgo de un ataque de tiburón Freepik

Así, indicaron que los surfistas son los que mayor riesgo corren de sufrir mordeduras de tiburón, dado que las tablas empleadas pueden confundirlos por su apariencia similar a la de una foca desde debajo del agua.