WASHINGTON.- Miles de estadounidenses se congregan este sábado en Washington para conmemorar el 60 aniversario de la Marcha sobre Washington, un acontecimiento fundamental del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos en la década de 1960, en el que Martin Luther King Jr. pronunció su discurso “Tengo un sueño”.

La marcha de 1963 congregó a más de 250.000 personas en la capital del país para presionar por el fin de la discriminación por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional. Muchos atribuyen a esta demostración de fuerza la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964.

Organizada por la National Association for the Advancement of Coloured People (Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color) y otros grupos de derechos civiles, la marcha de este año se celebró en el Lincoln Memorial, escenario del apasionado llamamiento de King en favor de la igualdad.

Manifestantes de una agrupación posan en Washington durante la marcha por el discurso de Martin Luther King Jacquelyn Martin - AP

Pamela Mays McDonald, de Filadelfia, asistió de niña a la marcha inicial. “Yo tenía ocho años en la marcha original y sólo se permitió hablar a una mujer, que era de Arkansas, de donde yo soy”, recordó.

Margaret Huang, presidenta y directora ejecutiva del grupo de defensa de los derechos civiles sin ánimo de lucro Southern Poverty Law Centre, dijo a la multitud que la marcha de hace 60 años abrió puertas e impulsó nuevas herramientas para luchar contra la discriminación racial.

Pero las nuevas leyes promulgadas en todo el país, que “socavan el derecho al voto” y se dirigen contra la comunidad LGBTQ, amenazan con borrar algunos de esos logros, afirmó Huang.

“Estas campañas contra nuestros votos, nuestros cuerpos, nuestros libros de texto, todo está relacionado. Cuando nuestro derecho al voto cae, todos los demás derechos civiles y humanos pueden caer también, pero estamos hoy aquí para decir ‘no bajo nuestra vigilancia’”, afirmó.

Tiffany Collins levanta una foto de Martin Luther King durante la marcha en recuerdo de su discurso de 1963 Jacquelyn Martin - AP

Kimberle Crenshaw, directora ejecutiva del African-American Policy Forum, dijo que el aniversario se produce en un momento preocupante.

“La propia historia que la marcha conmemora está siendo no sólo cuestionada, sino distorsionada”, dijo Crenshaw, refiriéndose a las prohibiciones en varios estados de libros y clases basadas en la llamada teoría crítica de la raza, que considera que un legado de racismo moldea la historia estadounidense.

Crenshaw calificó esa y otras medidas, como la supresión de un curso de estudios afroamericanos de las escuelas públicas de Florida y Arkansas, de “esfuerzo concertado para silenciar la conversación sobre esa historia”.

Quienes se oponen a la teoría crítica de la raza argumentan que distorsiona la historia y es innecesariamente divisiva y molesta para los estudiantes.

Entre los oradores de la marcha figuran líderes de los derechos civiles como el reverendo Al Sharpton, el hijo de King, Martin Luther King III, su nieta Yolanda Renee King y el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

Manifestantes reunidos por el aniversario del discurso de Martin Luther King en Washington KEVIN DIETSCH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El viernes, Martin Luther King III y su hermana, Bernice King, visitaron el monumento a su padre en Washington. “Veo a un hombre que sigue teniendo autoridad y que dice: ‘Todavía tenemos que hacer esto bien’”, dijo Bernice mientras miraba la estatua de granito.

En términos de los objetivos previstos en el “sueño” de King, el país ha recorrido un largo camino desde 1963, dijo Jonathan Greenblatt, director nacional de la Liga Antidifamación, que desempeñó un papel en la campaña para la promulgación de la Ley de Derechos Civiles.

Sin embargo, dijo, las recientes sentencias de la Corte Suprema que han hecho retroceder la discriminación positiva y el acceso al aborto son motivo de preocupación. “Hemos asistido a una expansión del antisemitismo, a una intensificación del racismo”, afirmó.

El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris se reunirán con los organizadores de la marcha en la Casa Blanca el lunes para conmemorar el encuentro de 1963 entre los organizadores de la marcha original y la administración del presidente John F. Kennedy.

Agencias Reuters y AP

