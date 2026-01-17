Tesla tiene competencia: así es Corleo, el caballo robot desarrollado por Kawasaki

El mundo de la robótica no deja de sorprender y Tesla no es la única empresa con desarrollos prometedores en este campo. La compañía japonesa Kawasaki, reconocida por la fabricación de motocicletas, presentó recientemente a Corleo, con lo que propone una nueva forma de desplazarse en entornos naturales mediante sistemas mecánicos avanzados.

Cómo es Corleo, el robot que desafía a Tesla

Kawasaki anunció en diciembre de 2025 el desarrollo de Corleo, un vehículo de movilidad personal off-road (fuera de ruta) de tipo futurista, con el objetivo de avanzar hacia su comercialización en 2035.

El proyecto se apoya en el concepto presentado previamente como prototipo en la Expo 2025 Osaka, Kansai, donde fue exhibido como parte de las iniciativas vinculadas a la movilidad del futuro.

El vehículo se distingue por su arquitectura de cuatro patas robóticas, diseñada para adaptarse a múltiples tipos de terreno Kawasaki

De acuerdo con la empresa nipona, el vehículo es capaz de desplazarse por múltiples tipos de terreno gracias a una arquitectura de cuatro patas robóticas.

El concepto está orientado a permitir actividades al aire libre y a facilitar los recorridos sobre superficies complejas como praderas, zonas rocosas y campos con escombros.

¿Cómo funciona el sistema de suspensión tipo “swing arm”?

Según explicó Kawasaki, la unidad de patas traseras puede oscilar de manera independiente respecto de las delanteras. Este sistema tipo “swing arm” es el que permite absorber impactos durante la marcha y la carrera.

En situaciones de ascenso por escalones o desniveles, el diseño posibilita que el conductor mantenga una postura estable, sin necesidad de inclinar excesivamente la cabeza hacia arriba, lo que facilita la visualización del camino por delante.

Corleo se basa en un prototipo exhibido en la Expo 2025 Osaka, Kansai, dentro de las iniciativas sobre movilidad del futuro Kawasaki

Cada una de las cuatro patas está equipada con pezuñas fabricadas en goma. En tanto que el manejo del vehículo se basa en el desplazamiento del peso corporal del conductor.

La compañía indicó que Corleo detecta estos movimientos a través de los apoyos para los pies y del manillar. Este diseño busca priorizar la experiencia de conducción y el “placer de manejar”, un rasgo característico de sus motocicletas, que es la especialidad de la compañía.

El sistema de energía y la navegación integrada de Corleo

El caballo robot incorpora un motor de hidrógeno de 150 cc destinado a la generación de energía. Este compuesto se almacena en un cartucho ubicado en la parte trasera y que la electricidad generada alimenta las unidades motrices instaladas en cada una de las patas, de acuerdo con la descripción de la empresa.

En condiciones nocturnas, el vehículo proyecta señales visuales sobre el terreno para marcar el recorrido Kawasaki

El vehículo también cuenta con un panel de instrumentos que muestra:

El nivel de hidrógeno.

La ruta prevista.

Posición del centro de gravedad.

Durante la noche, el sistema proyecta marcas sobre la superficie para señalar el recorrido a seguir.

Cuál es la apuesta con el nuevo caballo robot

El desarrollo de Corleo forma parte del concepto “Safe Adventure” (aventura segura) de la empresa. De esta forma, quiere promover el uso de sistemas de navegación avanzados, que sean capaces de detectar por sí mismos variables como las condiciones del terreno para elegir el mejor camino a seguir.