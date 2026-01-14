Adiós Labubu: así es Mirumi, el robot compañía presentado en Las Vegas que las influencers llevan en el bolso
El muñeco gira su cabeza en respuesta a un sonido o al tacto; ofrece una interacción personalizada a cada usuario
La moda de llevar accesorios en bolsos y mochilas tuvo como principal protagonista en 2025 a los muñecos Labubu, pero este año una nueva alternativa podría robarse ese puesto. Los Mirumi, diseñados por profesionales japoneses y presentados en la Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, Estados Unidos, son robots de compañía que generan un vínculo con los usuarios a través de respuestas aleatorizadas y gestos únicos.
Mirumi, el robot compañía que las influencers llevan en el bolso y reemplaza a los Labubu
Los Labubu solían adornar los bolsos de influencers y celebridades de distintos ámbitos. Ahora, los Mirumi se roban las miradas con un diseño llamativo de cuerpo peludo y ojos pequeños y saltones. Según su propia descripción, están diseñados para “recrear experiencias alegres de las personas”.
Creado por la startup de robótica con sede en Tokio, Yukai Engineering, Mirumi destaca por las reacciones al ambiente que lo rodea, según el sitio web oficial de la compañía.
Aunque a simple vista parece un simple muñeco, ofrece respuestas naturales y realistas a los sonidos y al tacto mediante el uso combinado de sensores con un algoritmo único.
El objetivo principal del muñeco es establecer un vínculo afectivo con el usuario. Para ello, intenta imitar movimientos naturales de los humanos y así generar una “personalidad” propia.
Cómo funciona Mirumi, el robot compañía que las influencers llevan en el bolso
El popular muñeco posee un sensor táctil en la cabeza que detecta palmaditas, lo que provoca reacciones elegidas al azar. Cuando oye un sonido o una voz, gira la cabeza para mostrar interés y curiosidad.
Además, está diseñado para envolver sus brazos alrededor de correas y postes, lo que aumenta el efecto de la “realidad” de su funcionamiento.
Entre los movimientos que dispone, la compañía resalta:
- Asiente, gira, sacude y agita su cabeza a amplios grados.
- Expresa cualidades y emociones de bebé.
- Cuenta con docenas de patrones de movimiento de la cabeza, aleatorizados por el algoritmo para crear reacciones realistas
- Mira espontáneamente a su alrededor -incluso sin ningún aviso- cuando se le deja solo. Esto intensifica la sensación de que se comporta como una criatura real y curiosa.
- Mueve su cabeza de manera diferente a los niveles de señal de la batería (por ejemplo, sacudidas de cabeza letárgicas para avisar cuando la batería está baja; se gira cuando está desconectado; asiente cuando se completa la carga).
En cuanto a la tecnología, la compañía señaló que Mirumi “siente” a través de un sensor táctil en su cabeza y “oye” a través de dos sensores de sonido en su cuerpo. Estas señales pasan a través de un chip IC a bordo, lo que le permite generar innumerables reacciones naturales. Para funcionar durante el día, se recarga con cargadores de cable USB tipo C.
A cuánto se vende Mirumi en Estados Unidos
El producto, presentado en la CES de 2025, se comercializará en tres colores: rosa, marfil y gris, según campañas de financiamiento colectivo como Kickstarter.
La página señala que el precio es de aproximadamente 135 dólares y tiene una fecha de entrega estimada para abril de 2026. Además, las personas pueden adquirir kits: de dos Mirumi a US$240 y de tres muñecos a US$260.
