USPS da duro golpe a migrantes con uno de los cambios más importantes para sus conductores en 2026

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) lanzó un duro golpe en contra de los conductores migrantes al hacer un cambio drástico que los llevaría a perder sus empleos. La decisión fue tomada es pos de la “seguridad de empleados, clientes y del público estadounidense”, según dijo un portavoz del organismo.

Los cambios que USPS implementa a sus conductores en 2026

El USPS informó en un comunicado el pasado 5 de enero que comenzará a solicitar a sus proveedores de transporte que eliminen a los conductores comerciales no domiciliados.

Las nuevas reglas del USPS afectan a los conductores migrantes que trabajan para esta entidad (Archivo-Unsplash/Tareq Ismail)

Dicha expulsión será gradual y aplicará a los operadores que no hayan sido examinados exhaustivamente por el Servicio de Inspección Postal.

La entidad federal declaró que la medida fue tomada para mantener sus altos estándares de seguridad, además de agregar “otra capa de protección”, y mejorar la responsabilidad del transporte.

“Creemos que este requisito adicional fortalecerá la seguridad, la eficiencia y la confiabilidad de nuestros servicios en el futuro”, dijo David Steiner, director general y director ejecutivo de Correos.

El USPS finalizó su comunicado al decir que busca minimizar accidentes entre empleados y conductores contratados para sus más de 55.000 cargas en camión que se mueven diariamente.

Por qué la nueva regla de USPS afecta a migrantes

Las licencias de conducir comerciales (CDL, por sus siglas en inglés) pertenecen a conductores que no tienen un domicilio permanente, por lo que algunos de los titulares son migrantes indocumentados, de acuerdo con News Week.

Miles de camioneros con licencias comerciales no domiciliadas podrían perder sus empleos tras las nuevas medidas del USPS (ARCHIVO) Freepik

Otros de los que poseen este tipo de permisos pueden ser ciudadanos extranjeros que están legalmente en Estados Unidos con visas de trabajo o residentes legales que viven temporalmente en otro estado.

Algunos de los empleados de los transportistas podrían perder sus empleos tras la nueva medida implementada por el USPS. Los funcionarios pidieron a estos contratistas investigar a todos los titulares de licencias de conducir no domiciliadas.

La medida no es exclusiva del Servicio Postal estadounidense, ya que forma parte de un plan de la administración del presidente Donald Trump para erradicar a los camioneros no ciudadanos, de acuerdo con Retail Brew.

La Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (Fmcsa, por sus siglas en inglés) estima que existían casi 200.000 titulares de licencias no domiciliadas en 2024, lo que representaba a casi cuatro millones de conductores interestatales activos que podrían estar en riesgo.

Las nuevas medidas del USPS gobierno de Trump afectarán a migrantes trabajadores y a residentes legales con visas de trabajo (Pexels/Tom Jackson)

Otros golpes a migrantes en 2026

La población de migrantes en Estados Unidos se verán afectados con diferentes medidas que tomará la administración de Donald Trump, aunque algunas aún permanecen como iniciativas con un largo camino legislativo por recorrer.

Un ejemplo de ello es el proyecto de ley SB 1052, que fue presentado por Erin Grall, senadora de Vero Beach y que buscaría impedir el ingreso de estudiantes sin estatus migratorio regular a universidades y colleges públicos,

Además de limitar el acceso a ayudas financieras, así como modificar las reglas para obtener becas, y, en cambio, generar beneficios para otros sectores específicos.

Por otra parte, en diciembre de 2025 el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) redujo la vigencia máxima de los permisos de trabajo (EAD) de 5 años a 18 meses en diferentes categorías.

La medida afecta a los solicitantes de asilo, ajustes de estatus y refugiados, y tiene como objetivo realizar controles de seguridad frecuentes y revertir políticas previas para incrementar las renovaciones constantes.

En noviembre de 2025 también se informó que la administración de Trump revisaría a miles de refugiados que fueron admitidos por Joe Biden para confirmar la elegibilidad de todos y garantizar la integridad del sistema.