Tesoro de EEUU “listo para hacer todo lo necesario” para apoyar a la Argentina

Estados Unidos "está listo para hacer todo lo necesario" para apoyar a Argentina, anunció este lunes el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en la red X.

"Estas opciones pueden incluir, pero no se limitan a, líneas de intercambio, compras directas de divisas y adquisiciones de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses", detalló el secretario en su mensaje.

El apoyo explícito de Estados Unidos a la política ultraliberal del gobierno de Javier Milei se produce en medio de presiones sobre el peso y tensión en el mercado de la deuda en Buenos Aires.

El gobierno de Milei había anunciado poco antes del mensaje de Bessent que eliminaba los impuestos a las exportaciones de granos hasta el 31 de octubre.

El gobierno afronta desde hace varias semanas una corrida cambiaria que se acentuó a partir de su derrota a manos del peronismo el 7 de septiembre en las legislativas de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país.

"Argentina es un aliado sistemáticamente importante para Estados Unidos en América Latina", declaró Bessent.

"Seguimos confiando en el apoyo del presidente Milei a la disciplina fiscal y las reformas en favor de crecimiento", añadió el secretario del Tesoro.

Bessent confirmó que Milei y el presidente Donald Trump se reunirán el martes en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

Un préstamo del Tesoro estadounidense sería un importante salvavidas para el gobierno Milei, enfrentado a vencimientos de su deuda en dólares.

Argentina ya cuenta con una línea de crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobada en abril, del orden de US$20.000 millones.

jz/mel