Actualizaciones recientes de las encuestas en Texas: Hinojosa recorta distancia vs. Abbott

El panorama electoral en Texas comienza a mostrar señales de mayor competitividad a medida que se publican nuevas encuestas de cara a las elecciones de 2026. En ese contexto, la demócrata Gina Hinojosa parece haber recudido la brecha frente al actual gobernador Greg Abbott, en un escenario donde los votantes independientes y moderados adquieren un peso decisivo.

Hinojosa, a cinco puntos de Abbott en las encuestas de Texas

De acuerdo con un sondeo difundido por Texas Public Opinion Research, la carrera por la gobernación muestra a Abbott con una ventaja de cinco puntos sobre Hinojosa, con un 48% frente a un 43%. Este margen, aunque favorable al actual mandatario, representa una competencia más reñida en comparación con ciclos electorales anteriores.

Abbott aún se mantiene por delante en las encuestas Instagram @governorabbott

El mismo estudio, realizado entre el 17 y el 20 de abril de 2026 sobre una muestra de 1018 posibles votantes, señala que Hinojosa logra sostener la competitividad gracias a desempeños sólidos en segmentos clave del electorado. Entre ellos se destacan:

Votantes independientes , donde lidera por 13 puntos.

, donde lidera por 13 puntos. Electores moderados , con una ventaja de 32 puntos.

, con una ventaja de 32 puntos. Parte del voto conservador moderado, de donde capta un 14%.

Además, la candidata demócrata mantiene apoyos amplios en sectores demográficos específicos, entre los que se incluyen votantes afroamericanos, latinos, jóvenes y personas con educación universitaria.

Otra encuesta le da la ventaja a Abbott, aunque con diferencias

Un sondeo elaborado por la organización Pastors for Texas Children también ubica a Abbott por delante de Hinojosa, incluso con una diferencia mayor a la otra investigación mencionada. En este caso, el gobernador alcanzó un 48,3%, mientras que la candidata demócrata obtuvo un 41,6%, con un 8,8% de votantes indecisos.

“No te dejes”: de lema familiar a eslogan de campaña, Gina Hinojosa se posiciona frente a Greg Abbott

Al igual que en el relevamiento anterior, esta encuesta, realizada entre el 28 de marzo y el 4 de abril de 2026 sobre 503 votantes registrados, indica que ningún candidato supera el 50% de intención de voto.

De las cifras también se desprende la importancia del peso de los votantes independientes y de quienes aún no se definieron en su preferencia, que en conjunto superan el 40% del electorado. Este segmento aparece como clave para definir el resultado final en todas las contiendas estatales.

El rol de los votantes latinos en Texas: ¿con Abbott o Hinojosa?

Un análisis publicado por Somos Votantes aporta otra dimensión al escenario electoral, al enfocarse en el comportamiento del electorado latino en Texas. Según este informe, este grupo muestra una inclinación hacia el Partido Demócrata, con una ventaja de afiliación partidaria del 51% frente al 38% de los republicanos, mientras que un 11% se identifica como independiente.

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El estudio también detalla que las preocupaciones económicas tienen un peso central entre los votantes latinos en el estado. Entre los principales datos relevados se destacan:

75% manifiesta preocupación por la inflación.

81% por el aumento en los precios de la gasolina.

76% por los costos asociados para los contribuyentes.

En este contexto, los demócratas logran posicionarse con una imagen positiva más sólida entre este electorado, mientras que los republicanos enfrentan evaluaciones generalmente más negativas. Sin embargo, el informe advierte que este apoyo no está consolidado y que los votantes latinos pueden cambiar.