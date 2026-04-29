¿Hinojosa o Abbott? Quién lidera las recientes encuestas por la gobernación de Texas

El republicano Greg Abbott lidera la carrera por la gobernación en Texas con un 48% de intención de voto frente al 43% de la representante demócrata Gina Hinojosa. El sondeo presenta la contienda como un escenario de competencia cerrada a meses de los comicios generales.

Los sectores de la población de Texas que más respaldaron a Abbott e Hinojosa en la encuesta

La medición marca que la ventaja del oficialismo se apoya en sectores rurales, mientras que la oposición logra atraer a votantes independientes y moderados en los principales centros urbanos del estado.

Según una encuesta de la Investigación de Opinión Pública en Texas (TPOR, por sus siglas en inglés) publicada por Texas Tribune, la encuesta se realizó entre el 17 y el 20 de abril y contó con la participación de 1865 probables votantes.

Dentro de los números globales, las cifras presentadas por el TPOR sostienen que Hinojosa lidera entre los independientes por 13 puntos y entre los moderados por 32 puntos. Asimismo, el reporte destaca que Hinojosa logra atraer al 14% de los votantes definidos como “algo conservadores”, un segmento tradicionalmente esquivo para su partido.

En términos demográficos, el sondeo subraya que la demócrata sostiene “fuertes márgenes con votantes negros (+57), latinos (+22), jóvenes (+49 con votantes de 18 a 24 años) y con educación universitaria (+5)”.

Los índices de imagen neta de Gina Hinojosa y Greg Abbott en Texas Texas Tribune

Por su parte, el gobernador Abbott registra una imagen neta positiva de dos puntos, la más alta entre las figuras republicanas evaluadas. De esta manera, supera a John Cornyn y Ken Paxton, quienes postularon “los índices de favorabilidad neta más bajos de cualquier figura pública analizada”.

Prioridades del electorado de Texas y la asequibilidad como eje central

El estudio de los problemas sociales muestra que “la asequibilidad es el asunto principal en Texas”. El costo de vida es el tema que los votantes creen que los funcionarios deberían dar prioridad, según un 21% de ellos.

En varias ocasiones, Hinojosa se centró en este tema, donde denunció lo que denomina el "impuesto a la corrupción" de la actual gestión. “Los texanos están trabajando más y recibiendo menos que nunca gracias al impuesto de corrupción de Greg Abbott”, expresó durante un evento de campaña este mes publicado en su página web oficial.

De acuerdo con TPOR, el factor de costo de vida es el primero en la lista de los votantes negros (23%), latinos (23%) y blancos (21%). Esto hace que otros temas como la inmigración (10%), el acceso a la salud (9%) y el crecimiento económico (9%) queden relegados.

Los temas más importantes para los ciudadanos en Texas, según la última encuesta Texas Tribune

Escenario de las elecciones para el Senado en Texas

El reporte también evaluó la contienda por el Senado de EE.UU., y señala que el demócrata James Talarico aventaja a John Cornyn (44% a 41%) y a Ken Paxton (46% a 41%).

En la carrera por la Procuraduría General, los republicanos Mayes Middleton y Chip Roy superan a los demócratas Joe Jaworski y Nathan Johnson con un margen de 45% a 39%.

Mientras que las elecciones primarias en el Estado de la Estrella Solitaria se llevaron a cabo el 3 de marzo, las generales están programadas para el 3 de noviembre.