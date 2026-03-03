Abbott vs. Hinojosa: quién ganaría en Texas según las encuestas por las elecciones para la gobernación de noviembre 2026
Hasta ahora, los sondeos muestran adelante al mandatario republicano, pero la distancia sobre la demócrata es equivalente al porcentaje de indecisos
- 4 minutos de lectura'
A ocho meses de las elecciones generales para gobernador en Texas, el escenario político comienza a delinearse con mayor nitidez. Las encuestas más recientes muestran una ventaja sostenida de Greg Abbott sobre su potencial rival demócrata, Gina Hinojosa, aunque también reflejan un electorado polarizado y con preocupaciones muy concretas.
Encuestas en Texas 2026: Greg Abbott lidera la intención de voto
El repaso de los estudios de opinión realizados entre enero y febrero de 2026 muestra una tendencia consistente: el gobernador Greg Abbott aparece al frente en todos los relevamientos difundidos hasta el momento.
La encuesta del University of Texas at Tyler Center for Opinion Research, realizada del 13 al 22 de febrero, coloca al gobernador con el 49% de intención de voto frente al 41% de la demócrata Gina Hinojosa, lo que representa una ventaja de ocho puntos porcentuales. En ese mismo sondeo, un 10% de los votantes registrados se declara indeciso.
El mismo estudio midió un eventual enfrentamiento entre Abbott y el liberal Chris Bell. En ese escenario, el actual mandatario estatal amplía la brecha: alcanza el 51% frente al 39% de su contrincante, con un 11% que no sabe aún por quién se inclinaría.
Por su parte, la consultora GBAO, en un trabajo de campo realizado del 26 de enero al 3 de febrero y patrocinado por un sponsor demócrata, mostró una competencia más ajustada. Allí, el gobernador registra un 46% frente al 43% de Hinojosa, una diferencia de apenas tres puntos. Aunque más estrecho, el resultado también lo posiciona en primer lugar.
La encuesta de la Hobby School of Public Affairs de la Universidad de Houston, realizada del 20 al 31 de enero, indicó que Abbott obtiene el 49% y Hinojosa el 42%, lo que consolidaría una distancia de siete puntos.
En tanto, un sondeo de Emerson College, efectuado del 10 al 12 de enero con patrocinio de Nexstar, arrojó cifras similares: 50% para el republicano y 42% para la demócrata, es decir, una ventaja de ocho puntos.
Qué dicen las últimas encuestas sobre Abbott e Hinojosa
La medición más reciente y exhaustiva corresponde a la Universidad de Texas en Tyler, que encuestó a 1117 votantes registrados, de los cuales 959 fueron clasificados como sufragantes probables.
En el enfrentamiento directo entre Abbott e Hinojosa, el gobernador suma el 49% de respaldo, contra el 41% de su contrincante.
El análisis por afiliación partidaria revela una fuerte polarización. El actual mandatario estatal concentra el 83% del electorado republicano, mientras que Hinojosa reúne el 83% de los liberales. Entre los independientes, sin embargo, la ventaja es para la legisladora demócrata, que alcanza el 43%, frente al 32% del conservador.
El desglose por origen étnico también marca contrastes significativos. Entre los votantes latinos, Hinojosa lidera con el 57%, frente al 34% de Abbott. En el electorado afroamericano, la demócrata amplía la distancia: 64% contra 25%. En cambio, entre los votantes blancos, el gobernador domina con el 62%, mientras que su adversaria obtiene el 29%.
Cuando se examina la alternativa con Chris Bell como contendiente, el actual mandatario estatal mejora levemente su desempeño y alcanza el 51%, dos puntos por encima de lo que obtiene frente a Hinojosa. La liberal, por su parte, llega al 39%.
En este caso, el respaldo republicano asciende al 84% y el demócrata capta el 79% de su base partidaria. Entre los independientes, la competencia se muestra más cerrada que con Hinojosa: Abbott registra el 36%, Bell el 34% y un elevado 31% continúa indeciso.
Otras noticias de Agenda EEUU
En Virginia. El polémico rediseño de mapas electorales de Spanberger que podría teñir de azul la mayoría de los escaños
California. Gavin Newsom y su defensa a la vivienda asequible este martes 3 de marzo
¿Hasta cuándo durará el frío? Fechas del nuevo Código Azul en Nueva York y cuándo vuelve a subir la temperatura
- 1
Bullying anti-K: Milei conectó el respirador
- 2
Vendió un auto por 10 euros y terminó en una trama judicial que desvela a los fanáticos de los modelos clásicos
- 3
Dos drones impactaron contra la embajada de los Estados Unidos en Riad, capital de Arabia Saudita
- 4
Parque Patricios: se derrumbó el techo del estacionamiento de un complejo de viviendas