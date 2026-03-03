Abbott vs. Hinojosa: quién ganaría en Texas según las encuestas por las elecciones para la gobernación de noviembre 2026

A ocho meses de las elecciones generales para gobernador en Texas, el escenario político comienza a delinearse con mayor nitidez. Las encuestas más recientes muestran una ventaja sostenida de Greg Abbott sobre su potencial rival demócrata, Gina Hinojosa, aunque también reflejan un electorado polarizado y con preocupaciones muy concretas.

Encuestas en Texas 2026: Greg Abbott lidera la intención de voto

El repaso de los estudios de opinión realizados entre enero y febrero de 2026 muestra una tendencia consistente: el gobernador Greg Abbott aparece al frente en todos los relevamientos difundidos hasta el momento.

Greg Abbott se mantiene a la cabeza en todas las encuestas, pero mayormente por un margen menor a los diez puntos Archivo

La encuesta del University of Texas at Tyler Center for Opinion Research, realizada del 13 al 22 de febrero, coloca al gobernador con el 49% de intención de voto frente al 41% de la demócrata Gina Hinojosa, lo que representa una ventaja de ocho puntos porcentuales. En ese mismo sondeo, un 10% de los votantes registrados se declara indeciso.

El mismo estudio midió un eventual enfrentamiento entre Abbott y el liberal Chris Bell. En ese escenario, el actual mandatario estatal amplía la brecha: alcanza el 51% frente al 39% de su contrincante, con un 11% que no sabe aún por quién se inclinaría.

Por su parte, la consultora GBAO, en un trabajo de campo realizado del 26 de enero al 3 de febrero y patrocinado por un sponsor demócrata, mostró una competencia más ajustada. Allí, el gobernador registra un 46% frente al 43% de Hinojosa, una diferencia de apenas tres puntos. Aunque más estrecho, el resultado también lo posiciona en primer lugar.

Gina Hinojosa tuvo su mejor desempeño en un sondeo de GBAO, donde perdió por tan solo tres puntos porcentuales Facebook Gina Hinojosa

La encuesta de la Hobby School of Public Affairs de la Universidad de Houston, realizada del 20 al 31 de enero, indicó que Abbott obtiene el 49% y Hinojosa el 42%, lo que consolidaría una distancia de siete puntos.

En tanto, un sondeo de Emerson College, efectuado del 10 al 12 de enero con patrocinio de Nexstar, arrojó cifras similares: 50% para el republicano y 42% para la demócrata, es decir, una ventaja de ocho puntos.

Qué dicen las últimas encuestas sobre Abbott e Hinojosa

La medición más reciente y exhaustiva corresponde a la Universidad de Texas en Tyler, que encuestó a 1117 votantes registrados, de los cuales 959 fueron clasificados como sufragantes probables.

En el enfrentamiento directo entre Abbott e Hinojosa, el gobernador suma el 49% de respaldo, contra el 41% de su contrincante.

El análisis por afiliación partidaria revela una fuerte polarización. El actual mandatario estatal concentra el 83% del electorado republicano, mientras que Hinojosa reúne el 83% de los liberales. Entre los independientes, sin embargo, la ventaja es para la legisladora demócrata, que alcanza el 43%, frente al 32% del conservador.

Según el relevamiento de la Universidad de Texas en Tyler, Abbott tiene un mejor desempeño con votantes blancos que con latinos y afroamericanos Facebook Greg Abbott - Facebook Greg Abbott

El desglose por origen étnico también marca contrastes significativos. Entre los votantes latinos, Hinojosa lidera con el 57%, frente al 34% de Abbott. En el electorado afroamericano, la demócrata amplía la distancia: 64% contra 25%. En cambio, entre los votantes blancos, el gobernador domina con el 62%, mientras que su adversaria obtiene el 29%.

Cuando se examina la alternativa con Chris Bell como contendiente, el actual mandatario estatal mejora levemente su desempeño y alcanza el 51%, dos puntos por encima de lo que obtiene frente a Hinojosa. La liberal, por su parte, llega al 39%.

En este caso, el respaldo republicano asciende al 84% y el demócrata capta el 79% de su base partidaria. Entre los independientes, la competencia se muestra más cerrada que con Hinojosa: Abbott registra el 36%, Bell el 34% y un elevado 31% continúa indeciso.