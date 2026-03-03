Escándalo en las elecciones de Texas: quién es el candidato aliado de Greg Abbott que recibió donaciones demócratas

La interna republicana en el séptimo distrito congresional de Texas quedó envuelta en una fuerte controversia luego de que uno de los aspirantes denunciara que su rival cuenta con el respaldo financiero de una familia con antecedentes de aportes al Partido Demócrata. En el centro de la escena aparece Alexander Kalai, un empresario aliado del partido de Greg Abbott que compite por la nominación roja y cuya campaña quedó bajo la lupa tras revelarse el origen de parte de sus fondos.

La denuncia que encendió la polémica en Texas

Según informó Fox News, el candidato republicano Alexander Hale advirtió que su contrincante en la primaria, Alexander Kalai, sería beneficiado por el historial de donaciones demócratas de su entorno familiar.

Según registros de la FEC y Transparency USA, Bashar Kalai —padre del candidato y CEO de la firma Amerapex— ha realizado aportes significativos a figuras demócratas como Beto O’Rourke, Hillary Clinton y Tim Kaine X: @KalaiforTexas

La situación se conoció cuando Hale, al investigar antecedentes públicos de su oponente, detectó registros que lo sorprendieron. “Simplemente estaba buscando información sobre mi rival. Y vi en Transparency USA que su padre había entregado miles a Beto”, relató, en alusión a Beto O’Rourke, exrepresentante demócrata por Texas y exaspirante al Senado y a la gobernación estatal.

Hale describió su reacción inicial como de desconcierto. “Pensé: ‘esto es súper extraño’”, sostuvo en declaraciones recogidas por el medio. A partir de allí, comenzó a plantear dudas públicas sobre la coherencia ideológica de Kalai y sobre la posibilidad de que el sistema electoral texano permita maniobras que distorsionen la competencia interna.

El sistema de primarias abiertas, en el centro del debate

De acuerdo con Fox News, Texas es uno de los 14 estados que utilizan un esquema de primarias abiertas, lo que habilita a candidatos no registrados formalmente en un partido a presentarse en la contienda interna de esa fuerza. Para Hale, este mecanismo puede facilitar que aspirantes con vínculos o apoyos cruzados intenten captar votos en una primaria ajena a su afinidad política real.

1 Media Posts By Alexander Kalai KalaiforTexas X

“No creo que sea exagerado preguntarse si no deberían ser solo los republicanos quienes elijan a los republicanos y los demócratas a los demócratas”, expresó Hale al cuestionar el modelo vigente. En su visión, el sistema podría transformarse en una puerta de entrada para estrategias de sabotaje político o para candidaturas que, pese a exhibir una plataforma alineada con el Partido Republicano, cuenten con un respaldo económico proveniente de sectores ideológicamente opuestos.

Los antecedentes de las donaciones familiares: de los Kalai a demócratas

La controversia gira en torno a los aportes realizados por Bashar Kalai, padre del candidato republicano. Según consignó Fox News, los registros de la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés) muestran que la familia tiene antecedentes de contribuciones a dirigentes y organizaciones demócratas.

La controversia se intensificó al revelarse que los padres de Kalai ya aportaron US$3500 cada uno a su campaña republicana, el límite máximo permitido por ley federal para una primaria X: @KalaiforTexas

Bashar Kalai, presidente y CEO de Amerapex, una firma de tecnología, ingeniería y servicios industriales con sede en Houston, habría realizado donaciones no solo a Beto O’Rourke, sino también a Hillary Clinton, al senador Tim Kaine y al House Majority PAC, un comité vinculado al liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes, además de otros postulantes de ese partido.

En la actual campaña, Bashar Kalai y Grigitte Kalai, padres del aspirante republicano, efectuaron dos donaciones de 3500 dólares cada una, que constituyen el máximo permitido por la ley federal para una primaria.

Para Hale, la cercanía entre el candidato y su padre debería suscitar interrogantes sobre las afinidades políticas reales de Alexander Kalai. “Me encantaría escuchar una explicación de por qué alguien aparece de la nada con todo este dinero azul y dice: ‘Soy republicano. Nunca escuchaste hablar de mí. Nunca voté en una primaria, pero soy el republicano que necesitas”, lanzó. Y remató con una frase contundente: “No tiene sentido”.