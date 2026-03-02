¿Adiós Abbott?: el respaldo de Trump que muestra un quiebre con el gobernador de Texas y hace temblar su candidatura

A horas de las elecciones primarias de Texas, que se celebran este 3 de marzo, el presidente Donald Trump marcó una división con el gobernador Greg Abbott. En mensajes en redes sociales, emitió su respaldo a dos candidatos diferentes de los que apoya el mandatario del estado de la Estrella Solitaria, lo que refleja una diferencia de ideas dentro del Partido Republicano.

Las decisiones de Donald Trump que muestran una ruptura con el gobernador de Texas

Este 3 de marzo se desarrollan los comicios primarios en Texas, y el presidente ya tiene a sus candidatos favoritos. En el marco de las elecciones en las que Abbott buscará su cuarto mandato, Trump decidió apoyar al titular Sid Miller para el puesto de Comisionado de Agricultura, en lugar de Nate Sheets, el elegido por el gobernador.

El presidente Donald Trump decidió respaldar a dos candidatos distintos a los que apoya Greg Abbott en Texas AP

A través de un mensaje en Truth Social, el mandatario republicano destacó los triunfos de 2016, 2020 y 2024 y escribió: “Agricultor y ganadero de octava generación, Sid es una voz increíblemente eficaz para la agricultura texana y nuestros agricultores y ganaderos. Sid Miller cuenta con mi total y completo respaldo para la reelección: ¡Nunca los defraudará!“.

El contralor es un viejo aliado de Trump, quien apoyó sus candidaturas anteriores con énfasis en 2018 y 2022. No obstante, las reiteradas polémicas a lo largo de los últimos años le hicieron ganarse el recelo de los republicanos de Texas.

En un mensaje posterior, respaldó a Don Huffines, quien se postula para Contralor de Cuentas Públicas. El presidente sostuvo que tiene las características para impulsar la economía, “crear excelentes empleos, reducir impuestos y regulaciones, promover el ‘hecho en EE.UU.’ y liberar el dominio energético estadounidense”.

Anteriormente, Abbott había expresado su apoyo al contralor interino Kelly Hancock y al candidato político debutante Nate Sheets. Por el momento, ambos se ubican por detrás de los elegidos por Trump en las encuestas.

Los elegidos de Greg Abbott que no coinciden con los de Trump en Texas

El cargo de Hancock es especialmente importante para Abbott, quien promovió durante los últimos cinco años el programa de vales escolares de 1000 millones de dólares. La persona que asuma el puesto será la encargada de llevar adelante este proyecto y, en declaraciones anteriores, el gobernador elogió el liderazgo de su elegido para implementar esta iniciativa.

El candidato al puesto renunció a su escaño en el Senado estatal en julio para asumir el cargo de contralor después de que su predecesor, Glenn Hegar, se convirtiera en rector del Sistema Universitario Texas A&M.

El apoyo de Greg Abbott a Hancock que choca con las decisiones de Donald Trump

La otra candidatura también implica una interna complicada. Si bien Miller es un férreo aliado de Trump, el gobernador calificó su mandato como “un fracaso absoluto” luego de las acusaciones de que utilizaba fondos públicos para viajes personales, informó The Texas Tribune.

En su segundo mandato, su asesor político de toda la vida, Todd Smith, fue acusado de soborno comercial y robo por intentar vender licencias de cáñamo reguladas por la agencia de Miller. Pese a las críticas, este lo nombró jefe de gabinete del Departamento de Agricultura estatal, lo que le valió cuestionamientos y la pérdida de apoyo por parte de los republicanos.

Elecciones en Texas: qué dicen las encuestas sobre Greg Abbott para las primarias

El sondeo más reciente, publicado por la Universidad de Texas en Tyler el 27 de febrero, muestra a Abbott con un 51% de la intención de voto frente al 41% de la demócrata Gina Hinojosa, lo que marca una ventaja de 12 puntos porcentuales. De acuerdo a estos números, el 10% se mantiene indeciso por el momento.

Greg Abbott lidera las encuestas en Texas a falta de poco tiempo para las elecciones primarias X/@GregAbbott_TX

Otra encuesta, realizada por la Escuela Hobby de Asuntos Públicos de la Universidad de Houston entre el 20 y el 31 de enero, mostraron que el gobernador lidera frente a Hinojosa, 49% a 42%, en una posible contienda de noviembre.