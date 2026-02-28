Qué se vota en Texas este martes 3 de marzo 2026

El 3 de marzo de 2026, los votantes en Texas acudirán a las urnas para participar en las elecciones primarias de sus respectivos partidos. Ese día, elegirán a los candidatos que los representarán en la elección general de noviembre. Los centros de votación estarán abiertos de 7 a 19 hs (hora local) en todo el estado.

¿Qué cargos se votan en las primarias de Texas 2026?

El estado aplica un sistema de primarias abiertas, según explica la guía electoral de The Texas Tribune. Esto significa que cualquier votante registrado puede optar por sufragar en estos comicios. Sin embargo, solo se puede participar en una sola interna.

Desde las 19 hs comienza la transmisión de resultados oficiales Freepick

En estas elecciones se definirán las candidaturas para:

Senadores de Estados Unidos (Texas tiene dos y en estas elecciones se elige uno).

Cámara de Representantes de Estados Unidos (38 escaños correspondientes a Texas).

Gobernador.

Vicegobernador.

Fiscal General de Texas.

Contralor de Cuentas Públicas.

Comisionado de Tierras.

Comisionado de Agricultura.

Comisionado de la Comisión de Ferrocarriles de Texas.

Tribunal Supremo de Texas (cuatro cargos).

Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Texas (tres cargos).

Junta Estatal de Educación (ocho distritos).

Senado de Texas (16 de los 31 escaños).

Cámara de Representantes de Texas (150 escaños).

Las elecciones son administradas por los 254 condados del estado y cada uno determina el orden en que los candidatos aparecen en la boleta.

Los electores definirán quiénes competirán en la elección general de noviembre Freepick

¿Quiénes son los precandidatos a gobernador?

La guía de The Texas Tribune enumera los precandidatos en cada partido para los principales cargos ejecutivos del estado.

Para el cargo de gobernador, que tiene un mandato de cuatro años los aspirantes en la primaria republicana son:

Greg Abbott (que busca su reelección)

(que busca su reelección) Bob Achgill

Evelyn Brooks

Pete “Doc” Chambers

Charles Crouch

Arturo Espinosa

Mark Goloby

Kenneth Hyde

Stephen Samuelson

Ronnie Tullos

Nathaniel Welch

Por otro lado, en la primaria demócrata, los precandidatos a gobernador son:

Patricia Abrego

Chris Bell.

Bobby Cole.

Carlton W. Hart.

Gina Hinojosa.

Jose Navarro Balbuena.

Zach Vance.

Angela “Tía Angie” Villescaz.

Las urnas estarán abiertas de 7 a 19 hs en todo el estado Freepick

El horario de votación de la jornada electoral del 3 de marzo

El calendario de la Secretaría del Estado de Texas fija el horario de sufragio de 7 a 19 hs (hora local). Durante ese período también permanecerán abiertas las oficinas del registrador de votantes y la del secretario de votación anticipada para tareas relacionadas con el proceso electoral.

A partir de las 19 hs, el oficial electoral del condado comenzará a transmitir los resultados al Secretario de Estado y continuará hasta completar el escrutinio.

¿Hasta cuándo se reciben las boletas enviadas por correo en las primarias de Texas?

Según el organismo estatal, un votante puede entregar en persona su boleta enviada por correo en la oficina del secretario de votación anticipada mientras las urnas estén abiertas. Debe presentar una identificación válida siguiendo el mismo procedimiento que para el sufragio presencial.

A las 17 hs vence el plazo para recibir la solicitud de boleta de emergencia por enfermedad o discapacidad para quienes se hayan incapacitado desde el 19 de febrero de 2026.

A las 19 hs vence el plazo regular para recibir boletas de voto anticipado enviadas por correo. Las boletas recibidas hasta esa hora deben contarse la noche electoral. Si el sobre no tiene sello postal o de recepción, debe llegar antes del cierre oficial.

El sitio oficial señala que las boletas recibidas después de ese horario no se contabilizan, salvo en los casos previstos para boletas tardías, incluidas algunas enviadas desde el extranjero o por miembros de las fuerzas armadas y sus familiares.