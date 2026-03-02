¿Adiós Greg Abbott?: el dato que contrasta con las últimas elecciones en Texas y que esperanza a los demócratas

Mientras transcurren las últimas horas del período de votación anticipada en Texas, un dato sobre la participación en las elecciones ilusiona a los demócratas. Según la información, se trata de los comicios con mayor número de votos emitidos de los últimos años en una primera semana. La cifra fue celebrada por el partido opositor, que espera poder vencer a Greg Abbott.

Alta participación: los números de votos que ilusionan a los demócratas en Texas

De acuerdo con cifras que corresponden al lunes, cuando concluyó la primera semana de votación anticipada, se emitieron 1.259.356 sufragios en el estado, tanto de manera presencial como por correo.

De cara a las primarias del 3 de marzo, ya se emitieron más de 1.200.000 votos de forma anticipada en Texas Freepik

Según consignó My San Antonio, dentro de la cifra se desprende que 665.664 votos pertenecieron a demócratas y que 593.692 fueron de electores republicanos.

Además de la diferencia favorable al partido opositor, se trata de números que superaron a las primarias de 2020 y 2024 durante el mismo período.

A partir de estos números, el Partido Demócrata se ilusiona con la posibilidad de vencer a Abbott y volver a tener un gobernador de Texas, cosa que no ocurre desde que Ann Richards dejó su cargo en 1995 tras ser derrotada por George W. Bush.

El entusiasmo también se sostiene gracias a dos datos en particular. El primero de ellos es que uno de los distritos con más sufragios fue el condado de Harris, la jurisdicción texana con mayor cantidad de votantes demócratas.

Los demócratas quieren vencer a Greg Abbott, quien gobierna Texas desde 2015 Archivo

En paralelo, también hubo un récord de electores en Tarrant, condado cambiante en su orientación donde los demócratas recientemente obtuvieron un triunfo contundente en la elección especial para elegir un senador por el Distrito 9. Sin embargo, en 2024 los votantes habían apoyado a Donald Trump.

Los demócratas se ilusionan con ganar en Texas, pero las encuestas favorecen a Abbott

Mientras se registran los números de votos emitidos en las elecciones anticipadas, los últimos sondeos indican que el gobernador republicano es favorito.

Según la investigación de la Hobby School of Public Affairs de la Universidad de Houston, que consultó a 550 sufragantes entre el 20 y 31 de enero, estos son los porcentajes de intención de voto entre los candidatos principales:

Greg Abbott : 49%

: 49% Gina Hinojosa: 42%

Un escenario similar planteó la encuesta de Emerson College, que tuvo una muestra de 1165 posibles votantes y se realizó entre el 10 y el 12 de enero:

Greg Abbott : 50%

: 50% Gina Hinojosa: 42%

Gina Hinojosa se perfila como la principal candidata demócrata para enfrentar a Greg Abbott en Texas Facebook Gina Hinojosa

Por su parte, una encuesta ordenada por el equipo de campaña de la demócrata Hinojosa presentó un panorama de “empate técnico”. En este caso, el sondeo lo realizó GBAO Strategies entre el 26 de enero y el 3 de febrero y contó con 1000 electores:

Greg Abbott : 46%

: 46% Gina Hinojosa: 43%

Elecciones a gobernador de Texas: todos los candidatos para las primarias del 3 de marzo

Con el contexto de los números de las últimas encuestas y de la emisión de votos en la votación anticipada, esta es la lista completa de candidatos, según Ballotpedia:

Partido Republicano

Greg Abbott

R.F. Achgill

Evelyn Brooks

Pete Chambers

Charles Crouch

Arturo Espinosa

Mark Goloby

Kenneth Hyde

Stephen Samuelson

Ronnie Tullos

Nathaniel Welch

La llamada entre Abbott y Trump en medio de la campaña electoral

Partido Demócrata

Gina Hinojosa

Patricia Abrego

Chris Bell

Bobby Cole

Carlton Hart

José Navarro Balbuena

Zach Vance

Angela Villescaz

El video de lanzamiento de candidatura de Gina Hinojosa

Independiente