Elecciones en Texas: qué dicen las encuestas sobre Greg Abbott tras varios días de votación anticipada por las primarias

Mientras avanza el período de votación anticipada, los residentes de Texas se preparan para participar en las elecciones primarias del 3 de marzo. En ese contexto, las últimas encuestas que se conocieron le dan la ventaja a Greg Abbott en la carrera para ser gobernador. Los sondeos más recientes midieron una eventual disputa entre el actual mandatario y la demócrata Gina Hinojosa.

Abbott tiene la ventaja: las últimas encuestas en Texas lo dan como ganador

Antes de las elecciones generales del 3 de noviembre, los partidos deberán resolver sus internas en las primarias del 3 de marzo. En ese sentido, la disputa final aún está lejos en el tiempo.

Las encuestas recientes le dan la ventaja a Greg Abbott de cara a las elecciones primarias a gobernador de Texas Facebook Greg Abbott

Sin embargo, las encuestas ya anticipan que Abbott e Hinojosa representarán a los republicanos y demócratas, respectivamente. Por eso, las últimas investigaciones directamente midieron cómo resultaría una eventual elección general entre ambos.

El sondeo más reciente lo llevó a cabo la Hobby School of Public Affairs de la Universidad de Houston, que consultó a 550 posibles votantes entre el 20 y el 31 de enero.

Las preguntas cubrieron distintos ámbitos de la política texana y nacional. Al indagar sobre la intención de voto de los candidatos a gobernador, estos fueron los resultados:

Greg Abbott : 49%

: 49% Gina Hinojosa: 42%

Los números son previos a la apertura del período de votación anticipada. Sin embargo, coinciden casi en el mismo porcentaje con otra encuesta anterior y marcan una tendencia en Texas.

Aunque se posiciona como la principal candidata demócrata, Gina Hinojosa figura por debajo de Greg Abbott en las últimas encuestas de Texas Facebook Rep. Gina Hinojosa - Facebook Rep. Gina Hinojosa

La segunda investigación más reciente estuvo a cargo de Emerson College y se realizó entre el 10 y el 12 de enero. En esa ocasión, 1165 posibles sufragantes fueron los elegidos para dar su opinión.

Con porcentajes casi idénticos, esta encuesta mostró incluso una ventaja superior para el republicano:

Greg Abbott : 50%

: 50% Gina Hinojosa: 42%

Hinojosa dice que hay un “empate técnico”, según una encuesta ordenada por su equipo

Más allá de los trabajos mencionados, el equipo de campaña de la principal candidata demócrata ordenó la realización de un sondeo que consultó a 1000 posibles electores. Recopilados entre el 26 de enero y el 3 de febrero y a cargo de GBAO Strategies, los resultados indican una diferencia ajustada a favor del gobernador republicano.

Concretamente, los números señalaron un 46% de apoyo para Abbott y un 43% para Hinojosa. El equipo de la demócrata habla de un “empate técnico” porque esa diferencia de tres puntos cae dentro del margen de error, estimado en +/- 3,1%.

Además, también se menciona que Hinojosa obtuvo un fuerte apoyo entre votantes independientes y entre quienes tienen menos de 30 años.

Gina Hinojosa criticó al ICE y dijo que los republicanos pierden apoyo en Texas

Cuándo termina la votación anticipada en Texas

Mientras las encuestas pronostican que Abbott e Hinojosa serán los ganadores de las primarias y se enfrentarán en las elecciones generales de noviembre, el período de voto anticipado para los comicios comenzó el 17 de febrero.

Según Vote 411, esta posibilidad está abierta hasta el 27 de febrero. En ese tiempo, quienes están registrados podrán emitir su voto en cualquier centro del condado que les corresponda.

Para la votación del 3 de marzo, algunos distritos podrían disponer que los electores solo puedan hacerlo en alguna ubicación específica cercana a su domicilio.