¿Adiós Ken Paxton? La condición que puso el fiscal para abandonar su carrera al Senado e impulsar a John Cornyn

La interna republicana por el escaño del Senado de Estados Unidos que representa a Texas sumó un nuevo capítulo cargado de tensión. El fiscal general estatal, Ken Paxton, sugirió que podría abandonar la carrera si se cumple una condición específica vinculada a una iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump. La propuesta, planteada públicamente en redes sociales, eleva la presión sobre su rival en la contienda, el senador John Cornyn.

La condición inesperada de Paxton para bajarse, en medio de la carrera electoral

El planteo surgió en medio de la segunda vuelta de las primarias republicanas por el Senado. Según publicó el propio Ken Paxton en su cuenta de la red social X, consideraría retirarse de la contienda si los líderes republicanos en el Senado aprueban una ley que considera prioritaria para la agenda del presidente Donald Trump.

Ken Paxton condicionó su permanencia en la carrera electoral a que los republicanos eliminen el mecanismo del filibuster, un procedimiento que actualmente exige una supermayoría de 60 votos para llevar proyectos a votación en la cámara alta Tony Gutierrez� - AP�

En ese mensaje, el fiscal de Texas destacó la importancia del proyecto y dejó clara su posición sobre la estrategia legislativa que deberían adoptar los republicanos. “Save America Act es el proyecto de ley más importante que el Senado de Estados Unidos podría aprobar jamás, y estoy comprometido a ayudar al presidente Trump a lograrlo.”, escribió.

En la misma publicación, Paxton agregó: “Consideraría abandonar esta carrera si el liderazgo del Senado acepta levantar el obstruccionismo y aprueba la SAVE America Act”.

En su mensaje, Paxton también cargó contra su rival dentro del Partido Republicano, el senador John Cornyn, a quien acusó de no respaldar la aprobación de la iniciativa.

Según afirmó, Cornyn “se ha negado a apoyar la abolición del filibusterismo para aprobar este proyecto de ley”. El fiscal aprovechó además para defender su historial de apoyo al presidente, al destacar su participación en acciones legales tras la elección presidencial de 2020 y su cercanía con Trump en momentos clave de su carrera política.

Según detalla The Texas Tribune, esta propuesta legislativa obligaría a los ciudadanos a presentar pruebas físicas de ciudadanía, como pasaportes o certificados de nacimiento, al momento de registrarse para votar en elecciones federales Ken Paxton instagram

Qué propone la ley SAVE America Act que quiere Paxton

De acuerdo con el medio especializado The Texas Tribune, la propuesta legislativa mencionada por Paxton, conocida como SAVE America Act, busca introducir nuevas exigencias en el proceso electoral estadounidense.

Según explicó el periódico, el proyecto obligaría a los ciudadanos a presentar pruebas de ciudadanía al momento de registrarse para votar, como un certificado de nacimiento o un pasaporte. Además, también exigiría mostrar una identificación con fotografía en los centros de sufragio, entre otras modificaciones relacionadas con las reglas electorales.

The Texas Tribune detalló que Paxton hizo su planteo en una publicación en redes sociales en la que criticó directamente a Cornyn por su postura sobre el "filibuster", un mecanismo parlamentario del Senado que en la práctica exige el respaldo de 60 legisladores para llevar un proyecto a votación en la cámara alta, compuesta por 100 miembros.

Paxton acusó públicamente a su rival, el senador John Cornyn, de negarse a apoyar la abolición del obstruccionismo, lo que en la práctica impide el avance de la agenda legislativa prioritaria del presidente Trump Annie Mulligan - FR172050 AP

El debate sobre la eliminación del "filibuster" se convirtió en el núcleo del conflicto político. Tal como explicó The Texas Tribune, aunque John Cornyn apoya la legislación impulsada por Trump, fue reticente a respaldar la idea de eliminar ese procedimiento parlamentario.

En este contexto, el desafío es evidente: los republicanos cuentan actualmente con 53 escaños en el Senado, una cifra insuficiente para superar el umbral de 60 votos requerido para poner fin al "filibuster" y avanzar con la legislación si los demócratas mantienen su oposición.

Ken Paxton lanza su candidatura

Cornyn respondió a los cuestionamientos al reiterar su apoyo al proyecto, aunque evitó pronunciarse de forma directa sobre la posibilidad de eliminar el procedimiento. “Repito lo que he dicho constantemente: apoyo el proyecto de ley y he alentado a los republicanos del Senado a que lo aprueben”, afirmó el senador, según citó The Texas Tribune.