¿Adiós, Ken Paxton? El republicano que promete quitarle la ciudadanía a un líder demócrata en Texas

A falta de poco menos de un mes para las elecciones primarias en Texas, el candidato al cargo de Fiscal General, Aaron Reitz, quedó envuelto en una fuerte polémica con el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes estatal, Gene Wu. El republicano afirmó que, si resulta electo, impulsará acciones legales para intentar desnaturalizarlo, al sostener que el legislador habría ocultado información relevante durante su proceso de solicitud de ciudadanía.

En busca de ocupar el cargo que actualmente posee Ken Paxton, el republicano Reitz insinuó el lunes que Wu mintió durante su trámite. “Como fiscal general, quiero ver a Wu desnaturalizado“, escribió en su cuenta de X.

El candidato al cargo que ocupa Ken Paxton insinuó que el líder demócrata mintió en su solicitud para la ciudadanía al "ocultar su sentimiento antiestadounidense" Aaron Reitz X

En el mensaje, Reitz citó una entrevista de 2024 y señaló que el representante “probablemente ocultó su sentimiento antiestadounidense”. En esa línea, agregó que Wu “es un subversivo cuya ciudadanía debería ser revocada”.

Las desnaturalizaciones en Estados Unidos son poco frecuentes y solo pueden suceder si se comprueba que alguien cometió fraude al solicitar la ciudadanía.

La eventual revocación del estatus migratorio solo puede ser ordenada por tribunales federales y requiere la comprobación de fraude en la naturalización.

La polémica con el demócrata de Texas acusado de tener un “sentimiento antiestadounidense”

El video en torno a las declaraciones de Reitz es un recorte de una entrevista de 2024 y fue publicado el sábado por la noche por una cuenta en X con más de 4 millones de seguidores. Este fragmento muestra declaraciones que enfurecieron a los republicanos, quienes acusaron a Wu de ser “racista”.

En sus palabras, el representante demócrata enfatizó la importancia de que las comunidades oprimidas en Estados Unidos se unan por un objetivo común. “Siempre le digo a la gente que el día en que las comunidades latinas, afroamericanas, asiáticas y otras se den cuenta de que comparten el mismo opresor, será el día en que empecemos a ganar”, expresó.

En esa línea, sostuvo que el problema es que “las comunidades están divididas”. Luego, indicó que los inmigrantes tienen “la capacidad de tomar el control de este país y hacer lo que sea necesario para todos y para que haya justicia”.

El líder demócrata está en el centro de la polémica en Texas debido a sus declaraciones sobre la división de las comunidades oprimidas @GeneforTexas

Al margen de la reacción del candidato al cargo de Fiscal General, otros republicanos reaccionaron a la entrevista. El Fiscal General Paxton calificó a Wu de “racista radical que odia a millones de texanos”, en un mensaje en su cuenta de redes sociales.

Por su parte, el senador estadounidense Ted Cruz citó las declaraciones en X y afirmó: “El Partido Demócrata se basa en la intolerancia".

A quién enfrentará el candidato de Texas que quiere revocar la ciudadanía a un demócrata

En las elecciones primarias que se llevarán a cabo el 3 de marzo, Reitz se enfrentará a otros tres candidatos por la nominación del partido: las senadoras estatales Joan Huffman, de Houston, y Mayes Middleton, de Galveston, y el representante estadounidense de Austin Chip Roy, impulsado por el senador Cruz.

Al conocer las declaraciones de Wu, Roy indicó en sus redes sociales que el demócrata debería renunciar o “la Cámara de Representantes de Texas debería despojarlo de todo poder". No obstante, ni el representante ni las senadoras estatales pidieron la revocación de la ciudadanía.

Aaron Reitz recibió el apoyo de Ken Paxton de cara a las primarias republicanas en donde enfrentará a tres candidatos para el cargo de Fiscal General Aaron Reitz

Anteriormente, Reitz trabajó para el fiscal general Paxton, quien apoyó su candidatura para los comicios de este año, y dirigió brevemente la Oficina de Política Legal del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

En caso de imponerse contra sus rivales republicanos, Reitz avanzará a las elecciones generales del 9 de noviembre. En esta fecha, debería enfrentarse al candidato demócrata, que saldrá de la contienda entre el senador estatal Nathan Johnson y el exalcalde de Galveston Joe Jaworski.