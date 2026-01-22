Elecciones en Texas: actualizaciones recientes de las encuestas y el avance de Greg Abbott este 2026

De cara a las elecciones 2026 en Texas, ya se conoce la lista de candidatos a gobernador. En ese contexto, algunas encuestas midieron tanto la intención de voto entre Greg Abbott y la principal candidata demócrata, Gina Hinojosa, como la aprobación del gobernador republicano. Según un sondeo, la administración texana tiene una desaprobación mayoritaria en buena parte de los tópicos.

Una encuesta le da la ventaja a Abbott sobre Gina Hinojosa para las elecciones de Texas

Las elecciones generales para elegir al próximo gobernador del Estado de la Estrella Solitaria son el 3 de noviembre. En ese sentido, analistas comenzaron a mirar de cerca algunas encuestas.

Según una recopilación del The New York Times, el sondeo más reciente que se debe considerar es el realizado por el Emerson College. En este caso, contó con la muestra de 1165 votantes registrados, por lo que se trata de texanos que tienen la intención de participar en los comicios.

La encuesta, realizada entre el 10 y el 12 de enero, planteó preguntas sobre distintos temas, que incluyeron también a los candidatos para la elección intermedia que definirá a los miembros del Congreso de Estados Unidos.

En lo que respecta a la carrera por la gobernación, los encuestadores consultaron por preferencias solamente entre el actual gobernador republicano y la principal candidata demócrata.

Los resultados indicaron que el 50,2% de los encuestados piensa votar por Abbott para gobernador. Por su parte, el 42,3% apoya a Hinojosa y un 7,5% manifestó que todavía no se decidió.

En paralelo, el sondeo preguntó sobre una opinión general sobre la gestión del republicano. Abbott generó un 47,1% de aprobación y un 47,4% de desaprobación, junto con un 5,5% que dijo no tener una opinión concluyente.

Los números de esta encuesta podrían considerarse como negativos si se tiene en cuenta que la mayoría de los consultados que participaron son de su partido. De los 1165 votantes registrados, el 43% se identificó como republicano, el 29,9% como demócrata y el 27,1% como independiente.

Abbott enfrenta mayor desaprobación en temas clave, según otra encuesta

En un sondeo elaborado por The Texas Politics Project, que se llevó a cabo entre el 9 y 16 de diciembre de 2025 y contó con la participación de 1200 votantes registrados, se midió el nivel de aprobación estatal y nacional.

El manejo de la seguridad fronteriza fue el tema que más aprobación obtuvo entre los encuestados de Texas gov.texas.gov

Allí, se les preguntó a los encuestados por su visión sobre el manejo de distintos temas por parte del gobierno y la legislatura de Texas. Los resultados fueron los siguientes:

Seguridad fronteriza : 47% aprueba y 37% desaprueba.

: 47% aprueba y 37% desaprueba. Inmigración : 42% aprueba y 42% desaprueba.

: 42% aprueba y 42% desaprueba. Economía : 37% aprueba y 39% desaprueba.

: 37% aprueba y 39% desaprueba. Seguridad : 37% aprueba y 38% desaprueba.

: 37% aprueba y 38% desaprueba. Políticas sobre el aborto : 29% aprueba y 46% desaprueba.

: 29% aprueba y 46% desaprueba. Impuestos a la propiedad : 25% aprueba y 45% desaprueba.

: 25% aprueba y 45% desaprueba. Educación superior : 24% aprueba y 40% desaprueba.

: 24% aprueba y 40% desaprueba. Escuelas públicas : 23% aprueba y 46% desaprueba.

: 23% aprueba y 46% desaprueba. Corrupción/ética política : 23% aprueba y 49% desaprueba.

: 23% aprueba y 49% desaprueba. Leyes sobre marihuana : 23% aprueba y 43% desaprueba.

: 23% aprueba y 43% desaprueba. Vivienda : 23% aprueba y 44% desaprueba.

: 23% aprueba y 44% desaprueba. Salud: 22% aprueba y 49% desaprueba.

Elecciones 2026 en Texas: lista completa de candidatos a gobernador

De acuerdo con la recopilación de Ballotpedia, este es el listado completo:

Partido Republicano

Greg Abbott

R.F. Achgill

Evelyn Brooks

Pete Chambers

Charles Crouch

Arturo Espinosa

Mark Goloby

Kenneth Hyde

Stephen Samuelson

Ronnie Tullos

Nathaniel Welch

Gina Hinojosa se perfila como la principal candidata demócrata para enfrentarse a Abbott en las elecciones a gobernador de Texas Facebook Rep. Gina Hinojosa - Facebook Rep. Gina Hinojosa

Partido Demócrata

Gina Hinojosa

Patricia Abrego

Chris Bell

Bobby Cole

Carlton Hart

José Navarro Balbuena

Zach Vance

Angela Villescaz

Independiente