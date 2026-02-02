Batacazo en Texas: el crítico de Trump que ganó en un bastión de Greg Abbott y enciende las alarmas republicanas

La victoria de Taylor Rehmet en una elección especial para el Senado texano no solo quebró décadas de hegemonía republicana en una zona clave del área de Fort Worth, sino que también expuso vulnerabilidades en la estrategia del Partido Republicano, incluso con el respaldo explícito de Donald Trump y del gobernador Greg Abbott. El resultado dejó a los analistas con más preguntas que certezas de cara a las elecciones de medio término de 2026.

El resultado inesperado en un bastión republicano: ganó el demócrata Taylor Rehmet

La elección especial para cubrir una banca vacante del Senado de Texas terminó con un desenlace que pocos anticipaban. En un distrito que Donald Trump había ganado por más de 17 puntos porcentuales en las presidenciales de 2024, el demócrata Taylor Rehmet se impuso con claridad sobre la republicana Leigh Wambsganss.

Taylor Rehmet ganó las elecciones especiales en Texas luego de conseguir el 57% de los votos X: Taylor Rehmet

Según consignó The New York Times, el resultado final fue de 57% contra 43%, una diferencia de dos dígitos en una región históricamente conservadora del condado de Tarrant, que abarca sectores de Fort Worth y sus suburbios del norte.

La contienda fue observada como un termómetro electoral para medir el humor político en Texas y anticipar posibles escenarios de cara a las legislativas de mitad de mandato. Según explicó The New York Times, el triunfo de Rehmet, un candidato debutante en elecciones estatales, fue interpretado como una señal de alerta para los republicanos, quienes invirtieron recursos y capital político para evitar una derrota que finalmente no pudieron frenar.

Quién es Taylor Rehmet y cómo logró imponerse en el Senado de Texas

Rehmet, de 33 años, es un líder sindical local y trabajador especializado en una planta de Lockheed Martin en Fort Worth, donde se desempeña como maquinista en la fabricación de aviones de combate.

Taylor Rehmet, de 33 años, es un líder sindical local y trabajador especializado en una planta de Lockheed Martin en Fort Worth X: Taylor Rehmet

Se presentó como candidato por primera vez y logró canalizar un discurso centrado en los trabajadores, la educación pública y la necesidad de reducir la polarización política. En entrevistas durante la campaña, señaló que no se sentía cómodo con las etiquetas partidarias y que percibía un cansancio generalizado frente a la confrontación constante, según explicó The New York Times.

Su desempeño ya había llamado la atención en noviembre de 2025, cuando superó las expectativas en la primera ronda de votación y forzó una segunda vuelta. A partir de ese momento, su campaña recibió un impulso decisivo de organizaciones demócratas a nivel nacional, incluido el Comité Nacional Demócrata, que vio en el distrito una oportunidad inesperada.

El sábado de la elección definitiva, Rehmet consolidó ese envión con un triunfo contundente que terminó de sellar el batacazo. En su discurso tras conocerse los resultados, el flamante senador electo agradeció a los votantes y afirmó: “Esta victoria es para la gente trabajadora de todos los días”.

El peso del distrito donde ganó Rehmet y los números que alarman a los republicanos

El Distrito 9 del Senado estatal de Texas no es un territorio menor. De acuerdo con el análisis de CNN, se trata de una circunscripción más grande que un distrito congresional promedio en Estados Unidos.

Texas cuenta con 31 distritos senatoriales estatales frente a 38 para la Cámara de Representantes federal, lo que implica que cada senador estatal representa a casi 1 millón de habitantes, en comparación con menos de 800 mil en promedio en un distrito del Congreso.

Además, esta es la primera vez desde comienzos de la década de 1980 que un demócrata representará la zona norte del condado de Tarrant en el Senado de Texas.

El apoyo de Donald Trump al republicano Leigh Wambsganss no fue suficiente para torcer los resultados en Texas Evan Vucci - AP

CNN subrayó también la magnitud del cambio en los márgenes: mientras Trump había ganado el distrito por unos 17 puntos en 2024, Rehmet se impuso por alrededor de 14 puntos en la elección especial. La diferencia entre ambos escenarios ronda los 31 puntos, una de las oscilaciones más marcadas vistas recientemente en elecciones especiales a nivel estatal.

En el devenir de la campaña, Trump publicó varios mensajes en redes sociales en donde instó a los republicanos a movilizarse y aseguró que Leigh Wambsganss contaba con su “respaldo completo y total”.

Sin embargo, el llamado no tuvo el efecto esperado. Según datos citados por CNN, los demócratas no solo mantuvieron su ventaja en el voto anticipado, sino que también ampliaron la diferencia el propio día de la elección.

Pese al impacto del resultado, incluso los analistas más optimistas advierten que existen matices. Las elecciones especiales no siempre anticipan lo que ocurrirá en comicios generales con mayor participación. La base electoral de Trump, como señaló CNN, suele estar sobrerrepresentada por votantes que no participan con la misma intensidad en comicios de bajo perfil.