Alerta para inquilinos en Texas: se agotan las ayudas para pagar el alquiler en Austin y otras ciudades

En el condado de Travis, Texas, que incluye a la ciudad de Austin, los diversos programas públicos y organizaciones sin fines de lucro cumplen un rol clave para sostener a los inquilinos con dificultades económicas. Sin embargo, en el último año, la combinación de recortes presupuestarios y falta de financiamiento limitaron de forma significativa el alcance de estas ayudas.

Los motivos por los que las familias de Travis, Texas, podrían perder las ayudas para el alquiler

Las organizaciones comunitarias que brindan asistencia para el alquiler señalaron que la demanda supera ampliamente los recursos disponibles. Algunas entidades informaron que solo lograron asistir a una parte de quienes solicitaron ayuda durante el último período anual. Esta situación generó incertidumbre entre los inquilinos que dependen de estos programas para mantenerse en sus hogares.

El programa municipal "I Belong in Austin" enfrenta reducciones en su presupuesto

Uno de los factores centrales que explican el riesgo para los inquilinos es la reducción del presupuesto del programa municipal “I Belong in Austin”. Esta iniciativa, impulsada por la ciudad, ofrece asistencia económica de hasta 6000 dólares anuales a personas que enfrentan dificultades para pagar el alquiler y buscan evitar procesos de desalojo.

Durante el período comprendido entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, el programa contó con un presupuesto aproximado de US$6,2 millones. Con esos recursos, se logró asistir a 925 personas, lo que equivale a un promedio cercano a 77 beneficiarios por mes. A partir de octubre de 2025, el financiamiento disponible se redujo a unos US$3 millones, según el medio estadounidense KXAN.

“Los recortes presupuestarios afectarán gravemente la cantidad de personas a las que podremos atender este año”, advirtió Ursula Henderson, gerente del programa Austin Housing.

Desde la aplicación del nuevo presupuesto, el programa atendió a 94 personas, con un promedio de alrededor de 33 beneficiarios por mes. La reducción de fondos también obligó a implementar mecanismos de selección más restrictivos.

El objetivo de estos programas es evitar que los inquilinos que enfrentan situaciones económicas adversas sean desalojados

Ayudas para alquiler en Texas: demanda creciente y requisitos más restrictivos

El aumento sostenido de solicitudes de ayuda es otro elemento que presiona sobre los programas de asistencia. El sitio oficial de “I Belong in Austin” recibe alrededor de 2000 peticiones cada mes.

Ante la imposibilidad de atender a todos debido a la limitación de presupuesto, los beneficiarios son elegidos mediante un sistema de sorteo, lo que deja a numerosas familias sin acceso a la ayuda.

Henderson señaló que, con el presupuesto actual, resulta difícil proyectar el alcance de las ayudas en los próximos años. Las discusiones presupuestarias para los períodos siguientes aún no concluyeron, lo que impide anticipar si habrá una recomposición de los fondos o nuevos recortes.

El programa municipal "I Belong in Austin" ofrece una lotería mensual de asistencia financiera para cubrir alquileres y gastos de reubicación de personas en riesgo de desalojo

Organizaciones con fondos agotados para brindar ayudas a inquilinos en Travis, Texas

Las organizaciones comunitarias desempeñan un papel central en la asistencia para el alquiler en el condado de Travis. Entre ellas, Foundation Communities fue una de las entidades que brindó apoyo económico de emergencia a personas en riesgo de desalojo. No obstante, sus responsables informaron que los fondos disponibles se encuentran prácticamente agotados.

“El año pasado recaudamos unos US$200 mil y ayudamos a unas 200 familias”, dijo Walter Moreau, director ejecutivo de Foundation Communities. Aun así, según explicó, esos fondos solo permitieron cubrir la mitad de las solicitudes recibidas.

En el período actual, la situación se volvió más restrictiva debido a que la recaudación no alcanzó los objetivos previstos y los fondos se utilizaron por completo. Ante este panorama, a través de su sitio web oficial, Foundation Communities decidió extender su campaña para reunir más recursos durante todo enero.

La continuidad de este tipo de ayuda depende de donaciones y aportes que no siempre resultan previsibles. Para muchas familias, la asistencia brindada por estas organizaciones representa una herramienta clave para evitar el desalojo.