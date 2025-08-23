Con más de 20 años en funcionamiento, el centro comercial La Gran Plaza logró convertirse en un verdadero punto de encuentro para latinos. Hoy cuenta con un cine que proyecta películas en español y logra transportar a cualquiera fuera de Estados Unidos, aunque se encuentra en pleno Texas.

La Gran Plaza: el centro comercial más latino de Estados Unidos

Ubicado en la ciudad de Fort Worth, el centro comercial se convirtió en un espacio para la comunidad hispana recién en 2004, cuando sus nuevos dueños decidieron destinarlo principalmente a clientes migrantes y sumaron tiendas en español y locales de comida latina.

La Gran Plaza comenzó a dirigirse a los clientes de la comunidad hispana desde 2004 Omar Vega - La Gran Plaza

De acuerdo con el youtuber Conociendo con Arturo, el predio había comenzado a funcionar en 1962 bajo el nombre Seminary South, pero comenzó a decaer y hacia 1985 cerró sus puertas. Posteriormente otra compañía lo adquirió y tras remodelarlo abrieron El Mercado con estilo de bazar, tiendas más pequeñas y acogedoras.

Sin embargo, décadas después tuvo otro cambio de dueños y sus propietarios decidieron destinarlo completamente a la comunidad latina y lo convirtieron en lo que se conoce como La Gran Plaza.

“Se siente que es un centro comercial completamente latino, el 90% de las personas que llegan son hispanos”, afirmó Arturo en el video que compartió para mostrar su interior.

Así es el centro comercial más latino de Estados Unidos: está en Texas y proyectan películas en español

Qué hacer en el centro comercial más latino de Texas

Hoy el complejo cuenta con más 175 tiendas de ropa y zapatos, artículos para el hogar, santerías, jugueterías, peluquerías y centros de estética. Incluso hay locales que venden piñatas mexicanas y abastos con los típicos figurines de personajes latinoamericanos, por ejemplo del Chavo del 8. Muchos comerciantes ofrecen promociones con pago en efectivo.

Solo al ingresar, se puede observar un sport bar adornado con banderas de distintos países latinoamericanos, un lugar donde los visitantes se reúnen a beber y socializar.

En Texas: qué se puede comer en el centro comercial más latino

La oferta gastronómica está dominada por restaurantes latinos con opciones como:

El Hidalguense (taquería), una pupusería, El Minero con comida mexicana y desayunos. También se pueden probar platos en Taco Master, de comida asiática, pero con nombre en español. O bien, Los Cocos Locos, que ofrece nachos y postres como tres leches.

Adicionalmente, cuenta con locales americanos como tiendas de Burlington, Ross Dress for Less, Skechers, Conn’s WSS (Warehouse Shoe Sale) y locales de comida como Chuck E. Cheese y la cadena de pretzels Auntie Anne’s.

Shows gratuitos y cine en español para la comunidad latina

Según señala en su sitio oficial, La Gran Plaza ofrece entretenimiento gratuito todos los fines de semana y también cuenta con diferentes eventos culturales para la comunidad.

El centro comercial ofrece espectáculos y diferentes propuestas de entretenimiento para la comunidad latina en Texas La Gran Plaza

En cada piso los visitantes pueden encontrar algo para hacer. En el primero está la feria de comida y en el tercero un mercado con música en vivo.

Mientras que el segundo nivel cuenta con el espacio de Dino Plaza, con juegos para chicos, inflables y toboganes que recorren varios pisos. Además, en esa planta suelen actuar payasos que hacen globos y shows para niños.

La Gran Plaza cuenta con entretenimiento para los más pequeños en el área gastronómica Captura video de YouTube

El centro comercial ofrece una experiencia “bicultural” de cine con el TX America Cinemas. La comunidad puede ver nuevos lanzamientos de películas dobladas o subtituladas en español, así como proyecciones exclusivas para películas del cine mexicano.